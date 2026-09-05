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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od domaćina Turske u Istanbulu sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva.

Naš tim, koji je na ovo prvenstvo došao i sa podmlađenim timom, nije uspeo da pruži adekvatan otpor Turkinjama, koje su opravdale ulogu favorita i boriće se za titulu u nedelju.

1/9 Vidi galeriju Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Naš tim, koji je na ovo prvenstvo došao i sa podmlađenim timom, nije uspeo da pruži adekvatan otpor Turkinjama, koje su opravdale ulogu favorita i boriće se za titulu u nedelju.

Meč je na programu u nedelju od 15 sati, a ono što je povolno za naš tim u ovoj situaciji, jeste da će imati nešto više vremena za oporavak za meč za bronzanu medalju, pošto se meč Italija - Poljska igra od 18 časova u subotu.

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