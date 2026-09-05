Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra meč za bronzu na EP u nedelju.
samo hrabro
GLAVU GORE, IDEMO PO MEDALJU! Evo kada Srbija igra za bronzu na EP!
Slušaj vest
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od domaćina Turske u Istanbulu sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva.
Naš tim, koji je na ovo prvenstvo došao i sa podmlađenim timom, nije uspeo da pruži adekvatan otpor Turkinjama, koje su opravdale ulogu favorita i boriće se za titulu u nedelju.
Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Naš tim, koji je na ovo prvenstvo došao i sa podmlađenim timom, nije uspeo da pruži adekvatan otpor Turkinjama, koje su opravdale ulogu favorita i boriće se za titulu u nedelju.
Meč je na programu u nedelju od 15 sati, a ono što je povolno za naš tim u ovoj situaciji, jeste da će imati nešto više vremena za oporavak za meč za bronzanu medalju, pošto se meč Italija - Poljska igra od 18 časova u subotu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
1