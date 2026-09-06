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Bošković, koji je 6. jula napunio 20 godina, našao se među osam najboljih atletičara sveta u skoku udalj i tako izborio mesto na prvenstvu. Među učesnicima će biti olimpijski i svetski šampioni, pobednici Dijamantske lige i najbolji atletičari sveta u tekućoj sezoni.

"Vest o njegovom plasmanu trener Dragutin Topić dobio je od menadžera posle prvog dana finala Dijamantske lige u Briselu, kada su zaključeni spiskovi učesnika takmičenja u glavnom gradu Mađarske", preneo je savez.

Dragutin Topić imaće još jednog predstavnika na Ultimativnom prvenstvu sveta, ali u skoku uvis. Reč je o Angelini Topić, koja će u Budimpešti nastupiti sa samo 21 godinom. Topić je tokom 2026. godine preskočila dva metra i osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani u Torunju.

Na takmičenju će nastupiti i 22-godišnja srpska bacačica koplja Adriana Vilagoš, bronzana sa Evropskog prvenstva u Birmingemu, koju trenira njena majka Đerđi Vilagoš. Adriana u Budimpeštu odlazi u dobroj formi, pošto je 1. septembra na Mediteranskim igrama u Tarantu trijumfovala rezultatom 65,93 metra, što je njen najbolji rezultat sezone.

Srpska atletičarka Ivana Španović je trenutno prva ispod crte za nastup u troskoku u Budimpešti i čeka eventualno odustajanje neke od rivalki.

(Beta)