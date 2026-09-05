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Odbojkašice Srbije nisu uspele da se plasiraju u finale Evropskog prvenstva, pošto su u polufinalu u Istanbulu poražene od domaće Turske rezultatom 3:0.

Lider naše selekcije Tijana Bošković oglasila se nakon poraza:

1/9 Vidi galeriju Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

"Žao mi je prvenstveno zato što znam da je želja bila ogromna. Igrati polufinale za svoju zemlju – nema veće časti i motivacije od toga", rekla je Boškovićeva.

Jedna od najboljih odbojkašica sveta istakla je da ništa nije funkcionisalo prema planu, a najpre je kritikovala sopstveno izdanje.

"Ništa nije funkcionisalo. Šta god da smo htele da pokažemo na terenu, nije išlo. Prvenstveno ja nisam bila na svom nivou, a zatim ni cela ekipa".

Srbija će već u nedelju imati priliku da se oporavi od bolnog poraza i osvoji bronzanu medalju. Rival će joj biti poražena selekcija iz drugog polufinala, u kojem se sastaju Italija i Poljska.

"Sutra je najvažnija utakmica za nas na ovom turniru – borba za medalju, bez obzira na to ko će biti protivnik, Poljska ili Italija. Moramo da se oporavimo, da zaboravimo današnju utakmicu, ako je to moguće, i pokušamo da osvojimo medalju", zaključila je Boškovićeva.

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