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Odluka petostrukog osvajača Tur d'Fransa znači da Pogačar neće braniti titulu svetskog prvaka koju je osvajao 2024. i 2025. godine.

"Naravno, ovo nije način na koji sam želeo da završim sezonu. Najvažnije je da se sada pravilno oporavim i dam svom telu dovoljno vremena", rekao je Pogačar u saopštenju koje je objavio njegov tim.

"Bila je ovo sezona sa mnogo posebnih trenutaka i ponosan sam na ono što smo zajedno ostvarili. Sada ću se usredsrediti na oporavak, podržavati ekipu od kuće i vratiti se naredne godine spreman za ono što nas očekuje", dodao je Slovenac.

Medicinski direktor ekipe zaključio je da ne bi bilo koristi od Pogačarovog ubrzanog povratka takmičenjima, dok će on u narednom periodu biti posvećen rehabilitaciji.

Pogačar je u ponedeljak operisao levu ključnu kost, dva dana nakon što je doživeo težak pad tokom osme etape Vuelte. Do tada je imao veliku prednost u generalnom plasmanu i bio je glavni favorit da ostvari istorijski podvig i osvoji sve tri najveće etapne trke u istoj sezoni.

Iz njegovog tima je nakon pada saopšteno da je Pogačar zadobio potres mozga i dva preloma, dok je sam biciklista iz bolnice objavio fotografiju na kojoj se vidi sa zaštitnom kragnom.

Produžetak ugovora mogao bi da znači da će Pogačar provesti ukupno 13 godina u ekipi kojoj se priključio 2019. godine.

"Još mnogo toga želim da ostvarim u ovom sportu i verujem da je ovo pravo mesto za to. Veoma sam zahvalan ekipi na ukazanom poverenju i uzbuđen sam zbog svega što možemo da izgradimo zajedno u budućnosti", rekao je Pogačar.

(Beta)