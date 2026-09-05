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U prvom polufinalnom duelu Srbija je poražena od domaćina Turske maksimalnim rezultatom 3:0(20:25, 19:25, 20:25).

Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Srbija je pružila veliki otpor, ali su Turkinje bile sigurnije u ključnim trenucima i zasluženo stigle do pobede pred domaćom publikom u Istanbulu.

Meč je u dvorani "Sinan Erdem" pred 15.000 gledalaca trajao 86 minuta.

To znači da će se se Srbija u nedelju od 15 časova u borbi za bronzanu medalju sastati sa Poljskom.

U velikom finalu od 18 časova sastaju se Turska i Italija.

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Andrija Maksimović asistencija na Verder RB Lajpcig Izvor: TV Arena sport/Screenshot