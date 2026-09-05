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1/9 Vidi galeriju Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Srbija je pružila veliki otpor, ali su Turkinje bile sigurnije u ključnim trenucima i zasluženo stigle do pobede pred domaćom publikom u Istanbulu.

Meč je u dvorani "Sinan Erdem" pred 15.000 gledalaca trajao 86 minuta.

Svoje impresije posle meča izneo je nekadašnji selektor Srbije, a sada Turske Danijele Santareli.

"Srećan sam zbog pobede, srećan i zbog podrške navijača, jer je danas atmosfera u dvorani zaista bila prelepa. Poseban je osećaj igrati u ovakvoj atmosferi i to je nešto što svaki igrač i svaki trener može da ponese sa sobom i pamti do kraja života."

Italijanski stručnjak zadovoljan je pre svega načinom na koji je Turska pritiskala Srbiju servisom, a potom koristila blok i odbranu kako bi naše devojke primorala na teške odluke u napadu.

"Srećni smo, jer mislim da smo danas odradili zaista odličan posao u taktičkom smislu. Dobro smo servirali, blokom i odbranom smo ih dovodili u teške situacije. U dugim razmenama smo odradili dobar posao. Onda su one počele pomalo da se nerviraju i napravile su nekoliko grešaka u napadu."

Santareli ipak upozorava da njegova ekipa nije bila na maksimalnom nivou u realizaciji napada. Kao jedan od ključnih elemenata vidi igru iz zone četiri, koju Turska, prema njegovom mišljenju, može značajno da popravi.

"Mislim da smo danas zaista bili dobri u osvajanju brejk-poena, ali ne toliko u napadu, jer sigurno možemo mnogo bolje da napadamo iz zone četiri. Ako pogledamo drugi set, koji smo dobili, ako ne grešim sa osam posto realizacije napada Melise Vargas, onda je to dokaz da smo mnoge druge stvari radili dobro. Prevashodno blok i odbranu. Servisom smo ih dovodili u probleme, a one su pravile greške u napadu. Nekada utakmicu možete da dobijete na jedan način, nekada na drugi, ali je najvažnije pobediti."

Podsetimo Santareli je sa reprezentacijom Srbije osvojio titulu prvaka sveta 2022 godine.