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bila je sjajna

bila je sjajna

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Naša atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je četvrto mesto u finalu Dijamantske lige u disciplini bacanje koplja.

U finalu discipline bacanje koplja, naša atletičarka je osvojila šesto mesto i to sa rezultatom 62,22 metara.

1/9 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije Adriana sjajno ušla u finale, mučila se u prve tri serije, dok je tek u četvrtoj prebacila 60 metara. Najbolja je bila u petoj, ali to na kraju nije bilo dovoljno da dođe do neke od medalja.

Zlato je osvojila Kineskinja Jan Ziji, koja je bacila nestvarnih 68,42 metra, što je i rekord mitinga. Druga je Haruka Kitaguči iz Japana sa bačenih 65,44 metra, dok je Kolumbijka Flor Denis Ruiz Hurtado osvojila bronzu sa 64,07.

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