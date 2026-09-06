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Beogradski hipodrom je u subotu, 5. septembra, dobio potpuno drugačiju sportsku sliku. Više od 16 šestočlanih ekipa - odnosno više od stotinu takmičara - okupilo se na prvom ekipnom OCR izazovu održanom na čuvenoj stazi na Čukarici.

Takmičare je očekivala staza duga 1.600 metara sa 15 prepreka. Svaki tim činile su tri žene i tri muškarca, koji su od starta do cilja nastupali zajedno. Trčanje, penjanje, provlačenje, preskakanje, nošenje tereta i međusobna pomoć pretvorili su Hipodrom u prostor jednog potpuno novog sportskog iskustva.

OCR je od takmičara zahtevao mnogo više od trčanja. Ekipe su prepreku po prepreku savladavale uz veliku borbenost, disciplinu i međusobnu podršku.

1/9 Vidi galeriju OCR Invictus Čukarica Foto: Privatna arhiva

Manifestaciju je organizovao Invictus Challenge, dok je Sektor za sport GO Čukarica pružio institucionalnu podršku njenoj realizaciji. Od prvih dogovora do izlaska takmičara na stazu protekla su tri meseca, a cela ideja realizovana je i uz dragocenu pomoć prijatelja sporta.

„Na Hipodromu smo najbolje videli šta znači zajedno prolaziti kroz sve prepreke. Sport je ono što spaja ljude i generacije, a u ovim čudnim vremenima to nam je potrebnije nego ikada. Ponosan sam što smo, uz organizatora i prijatelje sporta, ovu ideju doveli na Čukaricu i pretvorili je u stvarnost. Sektor za sport nastaviće tim putem. Nismo završili čeka nas još mnogo posla i novih sportskih izazova, koje ćemo, kao i do sada, rešavati jedan po jedan i zajedno“, izjavio je Đorđe Bulić, član Veća GO Čukarica resorno zadužen za sport.

Foto: Privatna arhiva

Sektor za sport već se okreće narednim obavezama. Sledeći veliki sportski izazov biće ADA Run, noćna trka na Adi Ciganliji, zakazana za 25. septembar. To neće biti nastavak Čukaričkog polumaratona, već nova i zasebna manifestacija, sa trkama na 21 kilometar i 5,7 kilometara.

Uspešno održan OCR izazov zato nije završetak, već potvrda pravca kojim Sektor za sport ide - ka novim idejama, većoj dostupnosti sporta i sadržajima koji okupljaju ljude.

Čukarica nastavlja da probija granice sporta.

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