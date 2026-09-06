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Odbojkašice Srbije doživele su poraz od Turske u polufinalu Evropskog prvenstva, ali se posle utakmice u Istanbulu više ne priča samo o velikoj pobedi domaće selekcije.

1/9 Vidi galeriju Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

U centru pažnje našao se predsednik Odbojkaškog saveza Turske Mehmet Akif Ustundag, koji je posle meča održao skandalozno obraćanje i žestoko napao selektora Srbije Zorana Terzića!

Povod je bilo Terzićevo ponašanje tokom utakmice, ali i njegove ranije izjave o naturalizovanim igračicama.

A onda je prvi čovek turske odbojke otišao korak dalje.

Mnogo dalje.

"Više ne treba da traži posao u Turskoj!"

Ustundag je poručio da Terzić, koji je godinama radio u Turskoj, posle svega više ne bi trebalo da računa na angažman u toj zemlji.

"Želim da podvučem još jednu stvar. Jedete hleb ove zemlje, ulažete u ovoj zemlji. Činite sve i koristite sve moguće veze kako biste radili u reprezentaciji i klubovima ove zemlje. Ali danas ste se pred navijačima, koji su vas u prošlosti prihvatali, ponašali provokativno. Zbog tih provokativnih poteza i smatram da posle ovoga više ne bi trebalo da traži posao u Turskoj - poručio je Ustundag.

Turski mediji preneli su i da je Ustundag Terzićevo ponašanje opisao izrazito teškim rečima, koristeći formulaciju koja se prevodi i kao "izdaja".

"Veoma smo razočarani. Ovo nije trebalo da se dogodi. Takvo ponašanje mu ne priliči. Mesec dana smo ćutali, a sada prvi put govorim", dodao je prvi čovek turske odbojke.

A onda je počeo da propituje poreklo naših igračica?!

Tu se, međutim, nije zaustavio.

Odgovarajući na ranije kritike koje su se odnosile na veliki broj naturalizovanih igračica u reprezentaciji Turske, Ustundag je u svoju polemiku uvukao Tijanu Bošković i Henu Kurtagić!

"Pričalo se o naturalizovanim igračicama. Pitam ja: Da li je Boškovićeva Srpkinja? Njena sestra je kapiten Bosne. Odakle je Kurtagić? - rekao je Ustundag.

Teško je ne primetiti koliko je ovakva retorika problematična.

Jedno je polemisati o pravilima naturalizacije i kriterijumima za nastup u nacionalnim selekcijama, a sasvim drugo javno dovoditi u pitanje nečije poreklo na ovakav način.

Posebno nakon utakmice koja je trebalo da ostane upamćena po odbojci.

U priču uvukao i Vargas

Predsednik turskog saveza zatim je spomenuo i Melisu Vargas.

Prema njegovim rečima, Terzić je ranije navodno učestvovao u pokušajima da Vargas zaigra za Srbiju.

"Ako je to zaista bilo vaše mišljenje, zašto ste pokušavali da joj obezbedite srpski pasoš? Zašto ste ulagali toliko napora da je dovedete u reprezentaciju?", zapitao se on.

Na kraju je poručio da su, prema njegovom mišljenju, Terzićeve izjave samo dodatno motivisale tursku reprezentaciju.

"Sa ovakvim provokativnim govorima ne stižete nigde. Mislim da nam je to čak i pomoglo. Tim je dao najbolji odgovor na terenu", zaključio je predsednik Odbojkaškog saveza Turske.

Sve počelo zbog jedne sporne odluke

Podsetimo, Terzić se tokom utakmice žestoko pobunio zbog jedne sudijske odluke.

Posle čelendža, sudije su dodelile poen Turskoj, iako je na snimku izgledalo da je lopta prethodno dodirnula blok domaće selekcije.

Srbija je na kraju izgubila sa 3:0, po setovima 25:20, 25:19 i 25:20, dok će se za bronzanu medalju boriti protiv Poljske.

Ali umesto da se posle velikog polufinala govori isključivo o odbojci, usledilo je obraćanje koje je podiglo ogromnu prašinu.

Jer jedno je neslaganje sa trenerom protivničke reprezentacije, a sasvim drugo javno poručivati da više ne bi trebalo da traži posao u vašoj zemlji - uz istovremeno javno propitivanje porekla igračica druge reprezentacije.

I upravo zbog toga će se o ovim skandaloznim rečima predsednika turskog saveza još dugo pričati.