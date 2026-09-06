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Nova sezona Bokserske lige Srbije počela je u velikom stilu, a prvi ligaški okršaj u sezoni 2026/27 doneo je uzbudljive borbe, veliki broj takmičara i jasnu poruku da srpski boks ulazi u novu sezonu sa velikim ambicijama.

U Sportskoj hali „Dr Zoran Đinđić“ u Prokuplju održano je prvo kolo Bokserske lige Srbije, u okviru velike bokserske manifestacije koju su organizovali Bokserski savez Srbije i BK „Topličanin“, uz podršku Grada Prokuplja.

Prvo kolo okupilo je klubove iz različitih krajeva Srbije i označilo početak višemesečne borbe za bodove, plasman i titulu šampiona Super lige Srbije za sezonu 2026/27. Nakon prvog kola na vrhu tabele nalazi se BK „Profesionalac“ sa pet osvojenih bodova, čime je ovaj klub napravio prvi korak ka borbi za najviši plasman. Odmah iza lidera nalazi se čak četiri ekipe sa po četiri boda - BK „Srbija“, BK „Manča“, BK „Olimpikus“ i BK „J. Kursula“.

1/6 Vidi galeriju Prvo kolo Bokserske lige Srbije Foto: SBS (Dušan Milenković)

Tabela nakon prvog kola pokazuje koliko će konkurencija ove sezone biti izjednačena i koliko će svaki naredni meč i svaki osvojeni bod imati značaj u borbi za završni plasman.

Posebnu pažnju domaće publike privukao je BK „Topličanin“, koji je nastup pred svojim navijačima otvorio sa dva boda i trenutno zauzima sedmu poziciju.

Za Prokuplje je održavanje prvog kola Bokserske lige Srbije imalo poseban značaj. Grad sa dugom i bogatom bokserskom tradicijom još jednom je pokazao da ima posebno mesto na bokserskoj mapi Srbije. Manifestacija je bila i prilika da se oda počast velikanu prokupačkog boksa Vlastimiru Stanišiću - Laciju, čije ime i delo predstavljaju deo sportske istorije ovog kraja.

Bokserska liga Srbije u sezoni 2026/27 nije samo borba klubova za bodove i trofej. Ona predstavlja jedan od najvažnijih segmenata razvoja domaćeg boksa – mesto na kojem mladi bokseri dobijaju priliku da se takmiče, stiču iskustvo, napreduju kroz kvalitetne mečeve i prave put ka seniorskoj konkurenciji i reprezentativnom dresu.

Pravo učešća imaju klubovi sa teritorije Republike Srbije koji ispunjavaju propisane uslove, čime se stvara kontinuitet od najmlađih takmičara do vrhunskog seniorskog boksa. Cilj je jasan: više mečeva, više iskustva, jači klubovi i veća baza kvalitetnih boksera.

Kroz ligaški sistem klubovi će imati priliku da tokom cele sezone budu deo ozbiljnog i kontinuiranog takmičenja, dok će se najboljim ekipama otvoriti put borbi za šampionsku titulu. Prvo kolo je pokazalo ono što se i očekivalo – da će borba za vrh biti neizvesna.

Samo jedan bod deli prvoplasirani „Profesionalac“ od četiri ekipe koje se nalaze odmah iza njega, dok je veliki broj klubova na svega nekoliko bodova od vodeće pozicije. Zbog toga će svako naredno kolo imati dodatnu težinu. Nema unapred dobijenih mečeva. Nema prostora za opuštanje. Svaki bod može da odluči šampiona. Upravo takav sistem donosi dodatnu draž ligaškom takmičenju i daje klubovima motiv da iz kola u kolo budu sve bolji.

Nova sezona Bokserske lige Srbije biće prilika da se kroz kvalitetnu organizaciju, fer-plej, bezbednost takmičara i redovne mečeve dodatno podigne nivo domaćeg boksa. Od septembra 2026. do maja 2027. godine klubovi će voditi veliku sportsku bitku za bodove, plasman i šampionsku titulu. Ali iza rezultata i tabela nalazi se mnogo važniji cilj – stvaranje novih generacija šampiona.

Svaki meč mladog boksera predstavlja iskustvo. Svaka pobeda donosi samopouzdanje. Svaki težak duel predstavlja korak napred. Iz upravo takvih borbi stvaraju se budući prvaci Srbije, reprezentativci i veliki šampioni. Pred nama je sezona velikih mečeva, novih rivalstava, novih imena i novih šampiona.

Bokserska liga Srbije – Super liga Srbije 2026/27. Jedan ring. Jedna tabela. Jedan cilj – biti najbolji. Borba za šampiona Srbije je počela.

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