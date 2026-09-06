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Nakon izletanja, Lekler je žestoko udario u zaštitnu barijeru, pri čemu je njegov bolid pretrpeo ogromnu štetu i ostao potpuno smrskan.

Incident je odmah usledio prekidom, na stazi je istaknuta crvena zastava kako bi redari bezbedno uklonili krhotine i sanirali oštećeni deo staze.

Ohrabrujuće vesti brzo su stigle iz garaže italijanskog tima, Lekler je sve vreme bio u svesnom stanju i samostalno je izašao iz uništenog vozila.

1/8 Vidi galeriju Vozač Ferarija - Šarl Lekler Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SEM VAN DER WAL/ANP

Ipak, zbog siline sudara, vozač je sanitetskim vozilom prebačen u medicinski centar na detaljne preglede kako bi se u potpunosti isključila mogućnost bilo kakvih povreda.

Prve informacije ukazuju na to da nema ozbiljnijih posledica po zdravlje vozača, a u fokusu je medicinska potvrda da je sa Leklerom sve u najboljem redu.