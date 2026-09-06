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Velika drama viđena je tokom meča za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Pri velikom vođstvu Srbije, selektoru Zoranu Terziću iznenada je pozlilo, zbog čega je morao da zatraži dozvolu sudije da napusti dvoranu.

Terzić je uz pratnju lekara izašao sa terena, dok je na klupi naše reprezentacije zavladala velika zabrinutost. U ovom trenutku nema zvaničnih informacija šta je tačno izazvalo probleme selektoru.

1/5 Vidi galeriju zoran terzić Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Www.cev.lu, OSSRB

Sve se dogodilo u trenutku kada je Srbija imala prednost od 4:0 i delovalo je da sigurno kontroliše utakmicu. Međutim, situacija sa Terzićem očigledno je uticala i na ekipu, koja je potom izgubila ritam.

Poljska je uspela da osvoji čak šest od narednih sedam poena i potpuno se vrati u set.

Srbija je u Istanbulu ostala bez plasmana u finale nakon što je u polufinalu poražena od domaće Turske sa 3:0. Turska je slavila po setovima 25:20, 25:19 i 25:20, čime je prekinula niz Srbije od četiri uzastopna finala na evropskim prvenstvima.

Sa druge strane, Poljska je u polufinalu izgubila od Italije sa 3:1, pa su se dve selekcije sastale u direktnoj borbi za bronzanu medalju.

Za Srbiju je ovo meč od ogromnog značaja, jer bi eventualnom pobedom osvojila treću bronzanu medalju na evropskim prvenstvima. Prethodne su osvojene 1951. i 2015. godine.

Ipak, u ovom trenutku rezultat je u drugom planu. Sve oči su uprte u Zorana Terzića i njegovo zdravstveno stanje, dok se čeka više informacija o tome šta se dogodilo selektoru tokom same utakmice.

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