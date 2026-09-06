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Odbojkašice Srbije igraju meč za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu protiv Poljske, a naše devojke su na pragu velikog trijumfa. Srbija vodi sa 2:0 u setovima, ali je početak trećeg obeležila jedna veoma sporna sudijska odluka koja je izazvala veliko nezadovoljstvo u našem taboru.

Srbija je odigrala fantastično prva dva seta i slavila sa 25:21 i 25:19, pa je bila na samo jedan set od osvajanja bronzane medalje. Međutim, pri rezultatu 10:8 za Poljsku dogodila se situacija o kojoj će se dugo pričati.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Tijana Bošković je servirala, a Poljakinje su imale velikih problema sa prijemom. Lopta je, prema viđenom na snimku, tokom akcije pogodila antenu, nakon čega su se Poljakinje nekako vratile u poen i uspele da završe akciju preko Stisjak.

Odbojkašice Srbije odmah su reagovale i tražile čelendž.

Međutim, upravo tu nastao je problem.

Umesto da se proveri trenutak u kojem je lopta pogodila antenu, delovalo je da sudije proveravaju drugu situaciju, kada je lopta već bila značajno udaljena od antene. Nakon pregledavanja snimka, poen je dodeljen Poljskoj.

Naša reprezentacija bila je vidno nezadovoljna ovom odlukom, a situacija je dodatno podigla tenziju u hali.

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