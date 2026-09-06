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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu - pobedom nad selekcijom Poljske sa 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

Nakon meča utiske je sumirala legendarna srpska odbojkašica Maja Ognjenović:

- Večeras smo imali težak meč, uspeli smo da savladamo dobru ekipu Poljske. Bilo nam je važno da pobedimo posle jučerašnje utakmice, koja je bila jedna od najlošijih. Srećna sam i ponosna što smo se opravile i vratile u meč. Zaslužile smo ovu bronzu - kaže Maja Ognjenović.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

O kraju karijere još uvek ne želi da priča...

- Nije još, nije ni vreme za to pitanje. Za mene lično nije bilo lako da se priključim timu i da posatvim sve na svoje mesto i zato sam emotivna.