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Tužne vesti dolaze iz sveta "kečera".

Profesionalni rvač Endi Vilijams Mesar (The Butcher) preminuo je u 48. godini, nakon što je doživeo medicinsku nelagodu tokom svog teg-tim meča usred ringa.

Na samom kraju meča Endi Vilijams pao, nakon što je imao borbu u Pensilvaniji sa svojim teg partnerom "Oštricom" (The Blade).

Endi Vilijams se srušio, lekari su hitno dotrčali, a organizatori su odmah otkazali ostatak večeri. Nije još poznato šta je prouzrokovalo ovu nesreću još mladog borca koji je imao nadimak "Mesar".

Inače, Vilijams je nastupao za rvačku promociju AEW (All Elite Wrestling), a bio je poznat i zbog svog teg tim partnerstva sa Oštricom, a van ringa je bio i rok zvezda.

On je svirao bas gitaru u hevi metal bendu "Every Time I die", sve od njihovog osnivanja 1998. godine, a bio je dok se nisu raspali 2022. godine.

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Iznenada preminuo Edin Avdić Izvor: Kurir