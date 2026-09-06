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Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Italije, čime je postao prvi Italijan koji je slavio u Monci posle 60 godina i trijumfa Ludovika Skarfiotija.

Antoneli, koji je zbog promene motora, startovao sa 19. mesta, u Monci je zabeležio sedmu pobedu u karijeri, i tako je povećao prednost u generalnom plasmanu.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Džordž Rasel, dok se na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo vozač Red Bula i četvorostruki svetski prvak Maks Verstapen.

Četvrto i peto mesto pripalo je vozačima Meklarena Landu Norisu i Oskaru Pjastriju, šesti je kroz cilj prošao Luis Hamilton iz Ferarija, a bodove su osvojili i vozači Alpine Pjer Gasli (sedmi) i Franko Kolapinto (deveti), odnosno vozači Rejsing Bulsa Arvid Lindblad (osmi) i Juki Cunoda (deseti).

U generalnom plasmanu posle 13 trka Antoneli vodi sa 267 bodova, Rasel na drugom mestu ima 201 bod, a Hamilton na trećem mestu ima 191 bod.

Sa pol pozicije trku je krenuo Gasli, drugo mesto na startu je zauzeo Rasel, dok su u drugom startnom redu bili vozači Ferarija - Šarl Lekler i Hamilton.

Verstapen je trku u Monci počeo sa petog mesta, šesti je na startu bio Pjastri, sedmi Kolapinto, a osmi Noris, dok je Antoneli krenuo sa 19. mesta.

Većina vodećih vozača odlučila se za srednje tvrde gume na startu, izuzev vozača Ferarija i Verstapena, koji su počeli na mekim pneumaticima. Antoneli se na začelju odlučio za drugu taktiku i krenuo je na tvrdim gumama.

Gasli je na startu sačuvao prvo mesto, a najveća borba vođena je za treće mesto između vozača Ferarija. Tom prilikom došlo je do kontakta, a Lekler je sa staze izgurao Hamiltona, koji je pao na 10. poziciju.

Rasel je na početku drugog kruga bez većih problema preuzeo prvo mesto, a u istom krugu Verstapen je obišao Leklera za treću poziciju.

U trećem krugu, prilikom borbe Leklera i Norisa za četvrto mesto, vozač Ferarija je izgubio kontrolu nad bolidom i snažno udario u zaštitnu ogradu, posle čega se direkcija trke odlučila za crvenu zastavu i prekid trke, koji je trajao 40-ak minuta.

Novi start doneo je i novi raspored. Rasel je ovog puta krenuo sa prvog mesta, iza se našao Gasli, dok su Verstapen i Kolapinto bili na trećem, odnosno četvrtom mestu.

Vozači Meklarena, Pjastri i Noris, našli su se na petom i šestom mestu, vozač Rejsing Bulsa Arvid Lindblad zauzeo je sedmo mesto, dok je Hamilton krenuo sa osme pozicije.

Sa 12. mesta novi start je dočekao Antoneli, koji je tako u prva tri kruga napredovao sedam pozicija.

Vozači su se pre povratka na stazu odlučili za prelazak na nove gume. Većina vodećih vozača uzela je tvrde gume, dok su Verstapen, Hamilton i Antoneli krenuli na srednje tvrdim pneumaticima.

Posle duge pauze vozači su odvezli dva kruga za zagrevanje, pošto je vozač Rejsing Bulsa Juki Cunoda prekasno zauzeo svoju poziciju.

Vodeća dvojica vozača sačuvala su svoje pozicije na novom startu, dok je Kolapinto obišao Verstapena za trenutak, a Hamilton je sa osmog mesta došao do pete pozicije.

Verstapen je ubrzo vratio treće mesto, dok je Kolapinto u pokušaju odbrane četvrte pozicije za trenutak izleteo sa staze i pao u poretku.

Najveći napredak ostvario je Antoneli, koji se popeo na šesto mesto, ispred Norisa koji je zauzimao sedmu poziciju.

Verstapen je u sedmom krugu obišao Gaslija i preuzeo drugo mesto, dok je Hamilton francuskog vozača obišao tri kruga kasnije za treće mesto.

Gasli je do kraja 10. kruga pao na šesto mesto, pošto su uspešne napade izveli Pjastri i Antoneli.

U 12. krugu Verstapen je dobru vožnju krunisao preuzimanjem prvog mesta od Rasela, ali je na toj poziciji ostao samo tri kruga, kada je Britanac uzvratio uspešnim napadom.

Hamilton je u međuvremenu izgubio dve pozicije i pao je na peto mesto, dok je Antoneli u 13. krugu obišao Pjastrija i preuzeo treće mesto.

U 16. krugu Antoneli je obišao Verstapena i našao se na drugoj poziciji, a u istom krugu Hamilton je napao Pjastrija i došao do četvrtog mesta.

Samo dva kruga kasnije Antoneli je obišao i timskog kolegu i preuzeo prvo mesto u domaćoj trci.

Usledila je borba u troje između Antonelija, Rasela i Verstapena, a vozači Mercedesa su se u nekoliko navrata smenjivali u vođstvu.

Slično kao i vozači Mercedesa na četvrtom mestu se konstantno smenjivali Hamilton i Pjastri, dok se u 25. krugu iz trke povukao vozač Aston Martina Fernando Alonso.

Lens Strol, Alonsov timski kolega, parkirao je bolid van staze u 28. krugu, a direkcija trke odlučila se za virtuelno vozilo bezbednosti.

To su za odlazak u boks iskoristili tada drugoplasirani Antoneli i trećeplasirani Verstapen. Italijan se odlučio za nove srednje tvrde gume, dok je Verstapen uzeo tvrde gume.

Ostali vozači, na čelu sa Raselom, odlučili su se da ne idu u boks, pošto su gume već menjali tokom prekida.

Antoneli je u 35. krugu iskoristio grešku Hamiltona i došao do trećeg mesta, a dva kruga kasnije je obišao Pjastrija za drugo mesto.

Verstapen je u 37. krugu izveo uspešan napad na Hamiltona, a u istom krugu direkcija trke odlučila se da pokrene istragu protiv Rasela zbog potencijalnog kršenja pravila pod žutom zastavom, u trenutku kada je Strol parkirao svoj bolid.

Rasel je ipak ostao bez kazne, a u 41. krugu imao je sedam sekundi prednosti u odnosu na timskog kolegu.

Zanimljivo je bilo i u borbi Pjastrija i Verstapena za treće mesto, a oni su se u nekoliko navrata smenjivali na toj poziciji, sve do 43. kruga, kada je vozač Red Bula preuzeo treće mesto i do kraja ga sačuvao.

Antoneli je smanjivao razliku u odnosu na Rasela, da bi u 49. krugu izveo prvi napad za preuzimanje prvog mesta.

Tom prilikom Antoneli je napravio grešku i za trenutak završio van staze, u pesku, ali je krug kasnije izveo uspešan napad za pobedu.

Do kraja trke najveća borba vodila se između vozača Meklarena za četvrto mesto, a uspešniji je bio Noris, aktuelni svetski prvak.

Naredna trka vozi se za sedam dana u Madridu za Veliku nagradu Španije.