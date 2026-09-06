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Velika drama viđena je tokom meča za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Selektor Srbije Zoran Terzić morao je početkom trećeg seta da napusti dvoranu zbog zdravstvenih problema, što je izazvalo veliku zabrinutost u srpskom taboru.

Na sreću, nije bilo razloga za paniku. Terzić se posle desetak minuta vratio u dvoranu i ponovo preuzeo vođenje reprezentacije od Branka Kovačevića. Ostao je pored aut-linije do samog kraja i predvodio naše odbojkašice do velike pobede nad Poljskom - 3:1.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Srbija je tako osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, a za Terzića je ovo ujedno i prva medalja u njegovom novom mandatu na klupi reprezentacije.

Selektor je posle utakmice otkrio da se sada oseća dobro i poručio da nije bilo ozbiljnijih problema.

- Dobro, sve je okej. Nikakvih problema nije bilo - rekao je Terzić.

Iskusni stručnjak nije krio zadovoljstvo zbog osvojene medalje, posebno zbog činjenice da se reprezentacija nalazi u procesu smene generacija.

- Uspeh je svaka medalja. To ljudi treba već jednom da shvate. Trenutno je situacija takva - istakao je Terzić.

Posebno ga je obradovala reakcija mladih igračica, koje su, kako kaže, pokazale da mogu da igraju na velikoj sceni.

- Moram da priznam, iskreno govoreći, da su me devojke iznenadile. Nisam očekivao. Nama je uvek negde u glavama zlato, zlato, zlato, i onda kada izgubiš polufinale – padneš. A Poljakinje su želele ovu bronzu više od ičega - rekao je selektor.

Terzić je podsetio i da je Srbija, osim polufinala protiv Turske, odigrala veoma dobar turnir.

- Samo jednu utakmicu na prvenstvu smo odigrali slabo. Nažalost, to je bila polufinalna. Sve ostalo smo igrali zaista dosta dobro. Ovu današnju mislim da smo odigrali i najbolje od svih utakmica - dodao je, a prenosi "Meridian sport".

Bronza ima poseban značaj i zbog novih reprezentativki koje tek treba da steknu iskustvo osvajanja medalja.

- Te devojke moraju da shvate da medalje ne dolaze tek tako, same od sebe. One su uglavnom gledale na televiziji kako su Maja, Tijana, Brankica, Raša i to društvo osvajale medalje. Njima je to izgledalo kao da je lagano. Sada treba da vide kako to izgleda i da vide da nije lako - objasnio je Terzić.

1/5 Vidi galeriju zoran terzić Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Www.cev.lu, OSSRB

Govoreći o porazu od Turske u polufinalu, selektor je bio veoma oštar prema igri svog tima i ocenio da je to bila jedna od najlošijih utakmica Srbije na Evropskim prvenstvima u poslednjih mnogo godina.

- Mislim da još od 2009. nismo odigrali lošiju utakmicu na Evropskom prvenstvu - rekao je Terzić.

Posebno je istakao da je mladim igračicama bilo izuzetno teško da igraju polufinale protiv domaće Turske pred punom dvoranom, dok je i Tijana Bošković imala slabiji dan.

- Bože moj, i ona je čovek, nije Supermen. I njoj se to dešava - poručio je selektor.

Ipak, ono što će ostati upamćeno jeste način na koji je Srbija reagovala posle tog poraza. Uprkos velikom razočaranju, problemima tokom meča i Terzićevom zdravstvenom peh-u, naše odbojkašice su uspele da se podignu i osvoje medalju.

„Ja da, apsolutno sam zadovoljan. Ne samo zbog medalje, nego i zbog načina na koji smo je osvojili, protiv jedne zaista dobre ekipe Poljske. Značiće nam to mnogo i za FIVB rang-listu, za kvalifikacije za Olimpijske igre i tako dalje. I zbog toga jesam srećan. Naravno, i zbog medalje“, zaključio je Terzić.

Srbija je tako evropsko prvenstvo završila na trećem mestu. Bronza je stigla u trenutku kada se stvara nova generacija, a Terzić sada sa mnogo više optimizma može da gleda ka onome što sledi.

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