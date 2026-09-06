Slušaj vest

Tijana Bošković još jednom je pokazala zašto je jedna od najboljih odbojkašica sveta. Samo dan nakon bolnog poraza od Turske u polufinalu, najbolja srpska odbojkašica odigrala je fenomenalan meč protiv Poljske i predvodila Srbiju do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.

Srbija je slavila sa 3:1, a Boškovićeva je meč završila sa čak 29 poena. Iz 55 napada osvojila je 26 poena, uz dva bloka i jedan as, čime je još jednom bila ključna figura u velikom trijumfu naše reprezentacije.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Za Srbiju je ovo prva medalja na velikim takmičenjima posle dve godine, ali je za Boškovićevu ova bronza posebno značajna zbog činjenice da je osvojena sa znatno podmlađenom reprezentacijom.

- Složila bih se da ova medalja ima veliku težinu, stvarno. Nakon prošle godine, kada nismo uspele da napravimo neki rezultat, vratiti se na postolje svakako je velika stvar. Posebno sa ekipom koja nije kao što je bila ranije, u smislu da sada imamo igračice koje nisu već iskusile ovu atmosferu.

Boškovićeva je posebno pohvalila mlađe saigračice, koje su uspele da se podignu posle teškog poraza od Turske.

- Stvarno sam ponosna, posebno na mlađe devojke, na način na koji su danas stale na teren i odigrale. Posle jučerašnje utakmice i vrlo loše igre nije bilo lako pronaći našu igru i ritam. Tako da, stvarno, svaka čast svima. Presrećne smo što takmičenje završavamo pobedom.

Veliku podršku Tijana je i ovog puta imala sa tribina. Njena porodica stigla je u Istanbul, a najbolja srpska odbojkašica nije krila koliko joj njihova podrška znači.

- Njihova podrška je uvek najveća i posebna. Istanbul nije toliko daleko od Bileće i Beograda, tako da su, naravno, iskoristili priliku da dođu i da me podrže. Verujem da je i njima bilo stresno na tribinama, i juče i danas, ali kada se ovako završi – svi smo presrećni.

Posebno emotivno bilo je pitanje o njenom ocu i tome kako je doživeo poraz od Turske.

- Teško, kao i svi. Ali, bez obzira na to šta uradim, oni su, ne samo otac nego i svi ostali, ponosni na mene i, naravno, na sve nas. Smatram da smo toliko toga donele Srbiji igrajući u dresu reprezentacije da nam se možda može i oprostiti ako nije ona najsjajnija medalja.

1/35 Vidi galeriju Tijana Bošković Foto: Screenshot

Boškovićeva je istakla da iz Istanbula odlazi zadovoljna, iako ostaje žal zbog propuštenog plasmana u finale.

- Iskreno, da. Koliko god da smo verovale da juče možemo da pobedimo, i dalje mislim da Turska nije protivnik sa kojim ne možemo da igramo i sa kojim ne možemo da se nosimo, kao što je to juče bilo.

Neke mlađe devojke nisu osetile tu atmosferu i prvi put igraju ovako bitne utakmice. Tako da nam to iskustvo svakako malo fali. Ali stvarno odlazimo kući presrećne i prezadovoljne.

Posebno mesto u njenim rečima imala je Maja Aleksić, koja se vratila u reprezentaciju i ponovo osvojila medalju.

- Pre svega, drago mi je zbog Maje koja se, posle nenajavljenog oproštaja 2024. godine – mada je neko mislio i da je to bio oproštaj – vratila i ponovo osvojila medalju.

Na pitanje da li će ova generacija nastaviti zajedno i u narednom periodu, Tijana nije želela da daje konkretan odgovor.

- Videćemo. Nećemo o tome da pričamo. Stvarno treba da uživamo u ovom uspehu i to je to.

Govoreći o tome zbog čega će ovu medalju pamtiti drugačije od prethodnih, Boškovićeva je priznala da Srbija trenutno nema istu snagu koju je imala prethodnih godina.

- Pamtiću je po tome što nije sve bilo idealno. Nemamo tu snagu koju smo ranije imale, u smislu da možemo svaki put na pritisak protivničke ekipe da odgovorimo dobrom igrom. Dešavali su nam se ti padovi i prošle i ove godine, i u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu. Malo se uvuče i ta nesigurnost i panika, što nam se ranije nije dešavalo. Ali danas, po mom mišljenju, ako izuzmemo treći set, stvarno je sve super funkcionisalo. Mislim da je to pokazatelj da je ekipa sazrela na pravi način.

Na kraju, Boškovićeva se osvrnula i na dramu koja se dogodila tokom meča, kada je selektoru Zoranu Terziću pozlilo i kada je morao da napusti dvoranu. Terzić se kasnije vratio na klupu i vodio ekipu do kraja.

- Jesam. Niko nije shvatio šta se dešava zato što je iznenada napustio utakmicu. Ali bile smo srećne kada smo videle da se vratio na klupu i nadam se da je sve u redu. To je najvažnije - rekao je

Bronza iz Istanbula tako je dobila dodatnu težinu. Srbija je uspela da se podigne posle teškog poraza, savlada Poljsku, osvoji medalju, a Tijana Bošković još jednom je pokazala da je lider ove generacije.

BONUS VIDEO: