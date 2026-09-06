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Ženska odbojkaška reprezentacija Turske odbranila je titulu prvaka Evrope, pošto je večeras u finalu Evropskog prvenstva u Istanbulu pobedila Italiju sa 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).

Tursku je do pobede vodila Melisa Vargas sa 28 poena, Zehra Guneš je upisala 12, a Hande Baladin i Derja Čebečioglu po osam poena.

U redovima Italije najbolja je bila Paola Egonu sa 28 poena.

Ranije danas, odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju pošto su u meču za treće mesto pobedile Poljsku sa 3:1, po setovima 25:21, 25:19, 15:25 i 25:18.

Srbija je tako osvojila devetu medalju na prvenstvima Evrope, treću bronzanu, a u kolekciji ima tri zlata i tri srebra.