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Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, ali je sama ceremonija dodele odličja donela scenu koja je privukla veliku pažnju.

Nakon što su zlatnu medalju dobile odbojkašice Turske, dok je srebro pripalo Italiji, na red su došle i reprezentativke Srbije, koje su se okitile bronzom.

Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Međutim, kada se tokom ceremonije pojavio selektor Srbije Zoran Terzić, sa tribina su se začuli zvižduci. Publika je jasno pokazala šta misli o srpskom stručnjaku, koji se prethodnih dana našao u centru pažnje zbog dešavanja tokom i nakon polufinalnog meča sa Turskom u Istanbulu.

Ipak, usledila je i reakcija srpskih odbojkašica.

Umesto da ignorišu zvižduke, reprezentativke Srbije počele su da aplaudiraju Terziću, čime su mu na vrlo jasan način pružile podršku u trenutku kada se sa tribina čula kritika.

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