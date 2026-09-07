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Dok su srpske odbojkašice slavile novu medalju, usledile su scene koje su možda najbolje pokazale koliko je ova ekipa zapravo povezana.

Tijana Bošković i selektor Zoran Terzić posle dodele odličja uradili su nešto što je oduševilo sve i još jednom pokazalo kakva atmosfera vlada među srpskim odbojkašicama.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije još jednom je osvojila medalju na Evropskom prvenstvu, a put do novog odličja bio je sve samo ne lak.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Put Srbije do nove medalje nije bio nimalo lak. Tokom Evropskog prvenstva reprezentacija je ostala bez Minje Osmajić, koja je zbog povrede desne ruke morala da prekine takmičenje. Uprkos problemima i promenama u sastavu, srpske odbojkašice uspele su da se izbore za mesto na pobedničkom postolju.

Ipak, najemotivniji trenutak usledio je kada je došlo vreme za dodelu medalja.

Dirljiv gest Tijane Bošković

Minja Osmajić doživela je tešku povredu pred utakmicu sa Hrvatskom i nije mogla da nastavi takmičenje.

Ipak, ostala je uz reprezentaciju do samog kraja! Bodrila je saigračice, delila sa njima svaki težak trenutak i bila deo ekipe koja je na kraju stigla do medalje.

A onda je Tijana Bošković pokazala kakav odnos vlada među srpskim odbojkašicama!

Najbolja odbojkašica sveta primila je svoju medalju, a zatim je bez mnogo razmišljanja skinula odličje sa vrata i stavila ga Minji!

Gest srpske heroine izazvao je brojne emocije i još jednom pokazao da medalja možda formalno pripada onima koji su bili na terenu, ali da je za ovu ekipu svaka devojka koja je bila deo puta zaslužila da je nosi.

Terzić nije želeo da njegova medalja ostane kod njega

Emotivnim scenama tu nije bio kraj!

Selektor Zoran Terzić uradio je gotovo isto. Svoje odličje poklonio je Nađi Antonović, jednoj od mladih nada srpske odbojke.

Antonovićeva je celo leto bila uz reprezentaciju i dala veliki doprinos timu, posebno tokom Lige nacija, gde je pružala zapažene partije.

Terzićev potez bio je još jedna potvrda koliko se u reprezentaciji ceni doprinos svake igračice, bez obzira na to koliko je minuta provela na terenu tokom završnice Evropskog prvenstva.

Tijana nije krila koliko joj medalja znači

Iako je Srbija želela ono najsjajnije odličje, Tijana Bošković nije krila zadovoljstvo zbog novog uspeha nacionalnog tima.

Posebno je bila ponosna na mlađe igračice, koje su na ovom turniru dobile priliku da pokažu koliko mogu.

"Složila bih se da ova medalja ima veliku težinu, stvarno. Nakon prošle godine, kada nismo uspele da napravimo neki rezultat, vratiti se na postolje svakako je velika stvar", rekla je Tijana.

Najbolja odbojkašica sveta posebno je istakla činjenicu da se reprezentacija nalazi u procesu stvaranja nove generacije.

"Sada imamo igračice koje ranije nisu imale priliku da iskuse ovakvu atmosferu. Stvarno sam ponosna, posebno na mlađe devojke i na način na koji su danas izašle na teren i odigrale.

Srpske odbojkašice nisu imale lak zadatak, naročito posle prethodne utakmice i slabijeg izdanja, ali su uspele da se podignu kada je bilo najvažnije i turnir završe pobedom protiv Poljske.

"Posle jučerašnje utakmice i vrlo loše igre nije bilo lako pronaći našu igru i ritam. Svaka čast svima. Presrećne smo što takmičenje završavamo pobedom", poručila je Tijana Bošković.

Srbija je još jednom pokazala da je među najboljim odbojkaškim reprezentacijama Evrope, ali scene sa dodele medalja možda najbolje govore o snazi ovog tima.