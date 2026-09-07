Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Samo dan nakon što je predsednik Odbojkaškog saveza Turske Mehmet Akif Ustundag žestoko napao Zorana Terzića i poručio mu da više ne bi trebalo da traži posao u njegovoj zemlji, usledio je novi čin drame na Evropskom prvenstvu!

Srbija je osvojila bronzanu medalju, ali je tokom svečane ceremonije jedan trenutak privukao posebnu pažnju.

Kada je Zoran Terzić izašao da primi odličje, sa tribina su se začuli zvižduci turskih navijača!

A onda su njegove odbojkašice odgovorile na najbolji mogući način.

Turčin podigao prašinu, pa usledio nastavak

Sve je počelo tokom polufinalnog duela Srbije i Turske.

Terzić je tokom utakmice burno reagovao na pojedine odluke sudija, posebno nakon jedne sporne situacije i čelendža posle kojeg je poen pripao domaćoj reprezentaciji.

01:02 Terzić se svađa oko poena sa sudijom Izvor: Arena 2 Premium

Srbija je na kraju poražena sa 3:0, ali se posle utakmice mnogo više govorilo o onome što se dešavalo van terena.

Ustundag je održao žestoko obraćanje i otvoreno napao selektora Srbije, koji je godinama radio u Turskoj.

Prvi čovek tamošnje odbojke otišao je toliko daleko da je poručio kako Terzić, posle svega, više ne bi trebalo da traži posao u toj zemlji.

Takođe je oštro kritikovao njegovo ponašanje tokom utakmice, a u polemiku je uvukao čak i srpske reprezentativke Tijanu Bošković i Henu Kurtagić, javno propitujući njihovo poreklo.

Njegove reči izazvale su veliku buru.

Zvižduci za Terzića na ceremoniji

Dan kasnije, tenzija očigledno nije nestala.

Na svečanoj ceremoniji posle meča za treće mesto, tokom kojeg je Srbija osvojila bronzanu medalju, Terzić je dobio zvižduke sa tribina.

Turski navijači očigledno nisu zaboravili scene iz polufinala, ali ni sukob koji je nakon utakmice dodatno rasplamsao prvi čovek njihovog saveza.

Međutim, ono što je usledilo bio je možda i najbolji odgovor.

Srpkinje nisu ostavile selektora samog

Dok su se sa tribina čuli zvižduci, srpske odbojkašice jasno su pokazale na čijoj su strani.

1/5 Vidi galeriju Zoran Terzić - slektor naše odbojkaške reprezentacije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon što su primile bronzane medalje, devojke su počele da aplaudiraju svom selektoru!

Bez mnogo reči poslale su snažnu poruku - Zoran Terzić ima punu podršku ekipe koju predvodi.

Gest srpskih reprezentativki brzo je privukao pažnju i postao jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije.

Bronza je stigla, drama nije stala

Srbija je Evropsko prvenstvo završila osvajanjem bronzane medalje, ali će se o događajima koji su pratili polufinalni duel sa Turskom očigledno još pričati.

Sve je počelo Terzićevim burnim reakcijama na sudijske odluke.

Nastavljeno je oštrim i kontroverznim obraćanjem predsednika Odbojkaškog saveza Turske.

A kulminaciju je, makar kada je atmosfera na tribinama u pitanju, doživelo na ceremoniji dodele medalja.

Terzić je izviždan.

Ali nije ostao sam.

Njegove odbojkašice su aplauzom jasno stavile do znanja šta misle o svom selektoru.