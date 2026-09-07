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Dok su srpske odbojkašice slavile bronzu na Evropskom prvenstvu u Istanbulu, jedna scena posebno je dirnula javnost.

Povreda je sprečila Minju Osmajić da sa saigračicama izađe na teren u borbi za medalju, ali Tijana Bošković pobrinula se da u trenutku velikog slavlja ne ostane po strani.

Najbolja srpska odbojkašica skinula je medalju koju je upravo osvojila i stavila je oko vrata mlađe saigračice.

Usledile su suze.

Minja Osmajić iza sebe ima izuzetno težak period, a nova povreda tokom Evropskog prvenstva posebno joj je teško pala. Ipak, njene saigračice pokazale su joj da je i dalje deo ekipe koja je osvojila bronzu.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Kako prenosi Meridian sport, mlada odbojkašica nije skrivala koliko joj je značio potez Tijane Bošković.

"Hvala velikoj Tijani na medalji"

Osmajićeva je emotivno govorila o trenutku koji će, bez sumnje, zauvek pamtiti.

"Osećaj je predivan, stvarno. Mnogo mi je žao što nisam mogla da budem na postolju sa njima, ali mi je svakako bio veliki doživljaj i novo iskustvo da stojim pored njih. Mnogo sam zahvalna što sam učestvovala na ovom takmičenju i što sam imala priliku da vidim i doživim sve ovo. Hvala i velikoj Tijani na medalji", rekla je Minja.

Iako joj je bilo teško što nije mogla da pomogne ekipi u najvažnijim utakmicama, već sada razmišlja o novim izazovima.

"Nadam se da ćemo nastaviti da nižemo ovakve uspehe, jer stvarno smatram da smo kvalitetna ekipa koja tek treba da se pokaže. Ovo je tek početak za nas. Svi su sumnjali u nas, a mi smo dokazale da ipak možemo i to je najbitnije od svega."

A onda je poslala poruku svima koji sumnjaju u ovu generaciju.

„Vidimo se sledeće godine i tada ćemo vam pokazati mnogo više.“

Prošle godine teška povreda, sada novi udarac

Ono što Minjinu priču čini još emotivnijom jeste sve kroz šta je prošla tokom prethodnih godinu dana.

Tokom priprema reprezentacije za prošlogodišnje Svetsko prvenstvo doživela je tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta.

Umesto velikog takmičenja sa Srbijom, usledili su operacija, oporavak i duga borba za povratak na teren. Zbog povrede propustila je i veliki deo klupske sezone.

Ali Minja nije odustala.

Vratila se na teren, ponovo izborila mesto u reprezentaciji i otputovala na Evropsko prvenstvo.

Delovalo je da je najteži period iza nje.

A onda je stigao novi udarac.

Pred prvi eliminacioni meč Srbije protiv Hrvatske doživela je novu povredu i za nju je takmičenje praktično bilo završeno. U sastavu reprezentacije zamenila ju je Nataša Čikuc-Dins.

"Izgleda veoma surovo..."

Minja nije krila koliko joj je teško palo novo odsustvo sa terena.

"Svakako da mi je mnogo teško, s obzirom na to da sam prošle godine isto propustila Svetsko prvenstvo. Sve je to deo sporta. Izgleda veoma surovo, ali svakako je mnogo teško i treba proći kroz to."

Ipak, uprkos svemu, nije izgubila optimizam.

"Ali ja već vidim sebe sledeće godine na nekom novom postolju, tako da se ne brinemo mnogo", poručila je srpska odbojkašica.

Zato bronza koju je dobila od Tijane Bošković za nju ima posebno značenje.

Nije to samo medalja.

To je podsetnik na sve kroz šta je prošla, ali i motiv da se još jednom vrati jača.

"Naravno. To je nekako motivacija za mnogo više. Znamo da možemo, tako da se ja ne brinem mnogo. Stvarno, ova medalja je uspeh svih nas za ova četiri meseca koliko smo trenirale", zaključila je Minja.