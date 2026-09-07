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Rukometaši Partizana vraćaju se u Ligu šampiona posle 13 godina, a pred crno-belima je izuzetno težak zadatak u grupnoj fazi elitnog takmičenja.

Partizan je dobio specijalnu pozivnicu EHF-a i smešten je u grupu A, zajedno sa Fihse Berlinom, Vespremom i Portom. Novi format Lige šampiona podrazumeva 24 učesnika, raspoređena u šest grupa sa po četiri ekipe.

RK Partizan predstavio tim za novu sezonu Foto: RK Partizan/Nikola Čimburović

Crno-beli će odigrati šest utakmica, po dve protiv svakog rivala, a evropsku sezonu otvoriće 10. septembra protiv Fihsea u hali "Aleksandar Nikolić".

Raspored Partizana u grupnoj fazi

septembar: Partizan – Fihse Berlin, 18.45
septembar: Porto – Partizan, 20.45
oktobar: Partizan – Vesprem, 18.45
oktobar: Vesprem – Partizan, 18.45
oktobar: Partizan – Porto, 18.45
oktobar: Fihse Berlin – Partizan, 18.45

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BONUS VIDEO:

02:12
Saša Ilić o novom početku FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković