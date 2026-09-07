Rukometaši Partizana vraćaju se u Ligu šampiona posle 13 godina, a pred crno-belima je izuzetno težak zadatak u grupnoj fazi elitnog takmičenja.

Partizan je dobio specijalnu pozivnicu EHF-a i smešten je u grupu A, zajedno sa Fihse Berlinom, Vespremom i Portom. Novi format Lige šampiona podrazumeva 24 učesnika, raspoređena u šest grupa sa po četiri ekipe.