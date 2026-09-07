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Legendarni bivši vlasnik Formule 1, Berni Eklston uhapšen je prema natpisima britanskih medija na aerodromu u Portugalu u svojoj 95. godini života!

1/7 Vidi galeriju Berni Eklston Foto: ANDY RAIN/EPA, Tolga Akmen/EPA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

Poznati biznismen i ljubitelj formule je priveden na jednom manjem aerodromu u blizini Lisabona zbog činjenice da je sa sobom nosio pušku.

I portugalski mediji su danas objavili istu informaciju, a dodaju da je Berni Eklston uhapšen tokom rutinske policijske operacije i da policija nije mogla da poveruje kada je videla čuvenog biznismena sa puškom kod sebe.

Portugalska policija se za sada nije oglašavala povodom privođenja britanskog biznismena. Da stvar bude neverovatnija, on je već privođen zbog iste stvari pre četiri godine kada je poneo pušku sa sobom u avion na letu iz Brazila do Švajcarske.

Sve to desilo se 2022. godine u Sao Paulu, ali je on tada rekao da nije bio svestan da je puška bila kod njega u prtljagu. Dopušteno mu je da se brani sa slobode, nakon što je platio kauciju.

Tada je porekao da je bio privođen, uprkos činjenici da su brazilske vlasti objavile saopštenje u kojem je jasno bilo navedeno da je bio lišen slobode.

Njega su tokom karijere pratile mnogobrojne kontroverze, zbog kojih je često završavao na sudu.