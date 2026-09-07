U najbrojnijoj diviziji Nikša Đuričković je bio bez premca, drugim rečima bio je najbrži u sve tri trke, kako nalaže Pravilnik takmičenja. Valja naglasiti da je za protivnike imao timske kolege Ivana Janićijevića iz Hrvatske, odnosno Nikolu Radetića iz Crne Gore koji su se svojski trudili da ga osujete u nameri da slavi na domaćem terenu.

"Još jedan uspeh je za nama, zahvaljujući pre svega mom timu i najviše roditeljima koji mu pružaju bezrezervnu podršku. Pretposlednje takmičenje ostaće mi u sećanju jer sam imao prilike da se borim protiv dvojice klupskih kolega, počev od kvalifikacija i na sve tri trke, koji i te kako znaju da voze, ali u ovom izdanju to nije bilo dovoljno da me pobede. Posle trke na Ada Huji bogatiji sam za veliko iskustvo i spremno idem dalje, mada ako smo dobro sabrali plasmane dosadašnjih trka, sve govori da sam trku pre kraja obezbedio titulu šampiona u mini rotaks klasi. Finalnu trku sezone za Sportski auto karting savez Srbije ću svakako voziti, jer tako nešto se ne propušta, do tada ću održavati formu na takmičenjima u okruženju", rekao je Nikša Đuričković.