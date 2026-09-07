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Tužne vesti stižu iz sveta srpskog sporta.

Mitja Grgić, istaknuti strelac, trener i međunarodni sudija, preminuo je danas u Beogradu u 67. godini. Iza sebe je ostavio dubok trag u srpskom streljaštvu, kako kroz sopstvenu takmičarsku karijeru, tako i kroz rad sa brojnim generacijama sportista.

Grgić je rođen 22. maja 1960. godine u Ljubljani, gde je završio Vojnu gimnaziju, a potom diplomirao na Vojnoj akademiji u Beogradu. Svoj radni vek proveo je upravo na Vojnoj akademiji, gde je dugo bio profesor na Katedri za naoružanje, a potom je radio i u sportskom centru. U penziju je otišao u činu pukovnika.

Umro Mitja Grgić Foto: Streljački Savez Srbije

Najznačajnije rezultate kao strelac ostvario je u dresu Crvene zvezde, za koju je nastupao na najvišem nivou. Bio je član ekipe koja je osvojila titulu prvaka Jugoslavije u disciplini pištolj velikog kalibra.

Još tokom aktivnog bavljenja streljaštvom počeo je da radi kao trener, a nakon reaktiviranja Streljačkog kluba Akademac, koji deluje pri Vojnoj akademiji, postao je njegov član i trener. Poslednjih godina obavljao je funkciju glavnog trenera Akademca i kroz njegov rad prošle su brojne generacije strelaca pištoljem.

Posebno snažan pečat ostavio je u radu sa sopstvenom decom, Jasminom i Dimitrijem Grgićem, koje je uveo u svet vrhunskog sporta. Oboje su postali reprezentativci Srbije i olimpijci.

Dimitrije Grgić nastupio je na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, gde je zauzeo deveto mesto, dok je Jasmina Milovanović predstavljala Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine. Oboje su sa reprezentativnim ekipama Srbije osvajali medalje na evropskim i svetskim prvenstvima, dok su beležili i pojedinačne uspehe na takmičenjima Svetskog kupa.

Grgićev doprinos streljaštvu, međutim, nije se završavao na trenerskom radu.

Bio je jedan od prvih srpskih sudija sa najvišom međunarodnom „A“ licencom Svetske streljačke federacije (ISSF). Kao član sudijskih žirija učestvovao je na brojnim najvećim svetskim i evropskim takmičenjima.

Njegov ugled u međunarodnim streljačkim krugovima potvrđen je i izborom u jedno od najvažnijih tela ISSF-a. Godine 2016. postao je član Komiteta za discipline pištoljem, a potom je u nekoliko navrata reizabran. Na toj funkciji ostao je sve do smrti.

Mitja Grgić bio je čovek koji je svoj život posvetio streljaštvu – kao takmičar, trener, sudija i sportski funkcioner. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za srpski sport, ali će njegovo nasleđe ostati kroz brojne strelce koje je učio, kao i kroz uspehe njegove dece, Jasminе i Dimitrija.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

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