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1/5 Vidi galeriju Bivši šef Formule 1 Berni Eklston prodao svoju kolekciju retkih automobila Foto: AP, XPB Images Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA

Eklston (95) stigao je na aerodrom Tires u blizini Lisabona, gde su pripadnici aerodromske jedinice portugalske policije za javnu bezbednost kod njega pronašli sačmaricu za koju nije imao dozvolu.

U intervjuu za Dejli mejl Eklston je priznao da je oružje doneo iz Švajcarske kako bi lovio golubove.

"Pitali su me da li imam plavu knjižicu, što je, kako su mi objasnili, dokumentacija koja vam je potrebna, a ja sam im rekao da nikada ne putujem sa takvim dokumentima, praktično ni sa kakvim dokumentima", rekao je Eklston britanskom listu.

"Rekli su da će me uhapsiti, ali smo, nakon što se činilo da je prošlo nekoliko sati, uspeli da rešimo stvar, mada je sve vreme bilo veoma neprijatno", dodao je on.

Eklston je bio na čelu Formule 1 od 1987. do 2017. godine, a vreme provodi između svojih domova u Švajcarskoj i Portugalu.

Ovo nije prvi put da je imao problema zbog nošenja oružja na aerodromu. U maju 2022. godine priveden je na aerodromu Virakopos u Brazilu, nakon što je policija kod njega pronašla pištolj. Tada je morao da plati novčanu kaznu i napustio je zemlju bez problema.

Eklston je krajem sedamdesetih godina stekao snažan uticaj u Formuli 1 prodajom televizijskih prava. Taj britanski biznismen je četiri decenije kasnije i dalje kontrolisao šampionat, sve do odluke da se povuče.

On i dalje prisustvuje trkama.