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Svi gosti hotela, među kojima su bili i reprezentativci različitih država, na vreme su evakuisani i za sada nema informacija o povređenima. Materijalna šteta je, međutim, ogromna, saznaje slovenački "Sportklub"

Vatra je zahvatila hotel koji se nalazi neposredno uz skijalište, a potom se proširila i na okolne objekte. Između ostalog, stradali su restorani, garaže i prostorije u kojima je čuvana skijaška oprema.

Situacija je bila toliko ozbiljna da je tokom intervencije izgoreo i deo opreme vatrogasaca koji su pokušavali da stave požar pod kontrolu.

Zbog svega što se dogodilo treninzi skijaša koji se trenutno nalaze u „Nevados de Čilanu“ prekinuti su ili značajno ograničeni, dok ostale reprezentacije čekaju informacije o tome da li će uopšte moći da nastave pripreme na toj lokaciji.

Među njima je i slovenačka reprezentacija. Slovenački specijalisti za brze discipline već duže od dve nedelje treniraju u Čileu, prvenstveno u El Koloradu i La Parvi, a početkom naredne nedelje trebalo je da se presele upravo u „Nevados de Čilan“ i borave u hotelu koji je stradao u požaru.



Ekipa koju predvodi trener Aleš Brezavšček sada će morati da sačeka razvoj situacije i pronađe alternativno rešenje za nastavak priprema.