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Olimpijski šampion američki sprinter Noa Lajls rekao je da je završio sezonu zbog povrede i da neće učestvovati na predstojećem atletskom takmičenju u Budimpešti, poslednjem u sezoni.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija Noe Lajlsa Foto: Gary Mitchell, GMP Media / Alamy / Profimedia, Martin BERNETTI / AFP / Profimedia, EPA/CHRISTIAN BRUNA

Lajls, koji se u julu uhvatio za levu zadnju ložu i odustao u finalu trke na 200 metara na prvenstvu SAD, objavio je na društvenim mrežama da je posle te trke otkrio da ima manje istegnuće, koje je izazvalo dodatne probleme zbog čega mu je bilo teško da nastavi sa treninzima.

Njegovo ime se nije našlo na startnoj listi koju je Svetska atletika danas objavila za takmičenje koje počinje u petak.

Lajls, koji je osvojio zlato na 100 metara na Olimpijskim igrama u Parizu i četvorostruki je svetski šampion na 200 metara, trebalo je da bude među najvećim zvezdama Ultimejt Čempionšipa.

Na takmičenju će se okupiti svetski i olimpijski šampioni iz prethodne dve sezone, zajedno sa drugim najbolje rangiranim atletičarima, koji će se boriti za nagradni fond od 10 miliona dolara.

Lajls je rekao da će ipak biti u Budimpešti, gde će imati ulogu voditelja i "kreativnog savetnika".

"I dalje mislim da će takmičenje biti neverovatno i radujem se što ću ga gledati", dodao je 29-godišnji sprinter.

Lajls je na prvenstvu SAD istrčao 9,79 sekundi, što je tada bilo najbolje vreme sezone na 100 metara. Sledeći na listi je olimpijski šampion Oblik Sevil sa Jamajke, koji je na prvenstvu svoje zemlje istrčao 9,82 sekunde.

Na 200 metara će nastupiti Amerikanac Keni Bednarek i Letsile Tebogo iz Bocvane, koji je osvojio zlato u Parizu one večeri kada je Lajls završio treći i otkrio da je zaražen koronavirusom.

U ženskim disciplinama u sprintu nastupiće Amerikanka Šakari Ričardson, koja se vraća na stadion na kome je 2023. godine osvojila svetsku titulu.

Njena najveća konkurentkinja trebalo bi da bude sunarodnica, aktuelna svetska šampionka Melisa Džeferson-Vuden, koja će se takmičiti i na 200 metara protiv olimpijske šampionke takođe Amerikanke Gabi Tomas.