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Srbija je ponovo na evropskom postolju! Bronzana medalja osvojena na Evropskom prvenstvu 2026. godine još jednom je potvrdila ono što se već godinama zna - srpske odbojkašice su u vrhu evropske i svetske odbojke.

Otkad Srbija nastupa kao samostalna država, odnosno od trenutka kad reprezentacija igra pod imenom Srbija, ovo je osma medalja sa evropskih prvenstava. Impozantna brojka sama po sebi dovoljno govori o kvalitetu i kontinuitetu, ali možda još bolje o dominaciji govori podatak da su Srpkinje samo jednom od 2007. godine propustile plasman u polufinale kontinentalnog šampionata.

Carice

Od prvog velikog uspeha pod zastavom Srbije, srebra iz 2007. godine, usledio je pravi niz medalja. Srpske odbojkašice osvojile su čak tri evropska zlata - 2011, 2017. i 2019. godine. Tu su i tri srebra - iz 2007, 2021. i 2023, dok su se bronzom okitile 2015. i sad, 2026. godine.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Dakle, na osam poslednjih evropskih prvenstava, na kojima su osvojile medalju, Srbija je čak šest puta stigla do finala, a kontinuitet na velikoj sceni gotovo je bez premca.

Kad se evropskim medaljama dodaju i rezultati sa svetskih prvenstava i Olimpijskih igara, zbir postaje još impresivniji. Srbija je u tom periodu osvojila još pet odličja. Posebno mesto zauzimaju dve svetske titule, osvojene 2018. i 2022. godine.

To nije kraj

Ni ostala velika takmičenja nisu prošla bez srpskog odličja. Srbija ima tri bronze sa Gran-prija, kao i bronzu iz Lige nacija, takmičenja koje je nasledilo nekadašnji Gran-pri. Tu je i srebro sa Svetskog kupa, danas već rasformiranog takmičenja, kao i četiri medalje iz Evropske lige. Srpske odbojkašice osvajale su odličja i na Mediteranskim igrama, gde imaju dve medalje, kao i na Evropskim igrama, sa jednom medaljom.

Kad je reč o Olimpijskim igrama, u Parizu 2024. godine dogodio se neuspeh i eliminacija već u četvrtfinalu, ali ni taj rezultat ne može da zaseni prethodne uspehe. Srbija je bila olimpijski vicešampion u Rio de Žaneiru 2016. godine, dok je u Tokiju 2021. osvojila bronzu.

Sve to predstavlja potvrdu da je Srbija već gotovo dve decenije jedan od najstabilnijih reprezentativnih sistema u svetskoj odbojci.

Generacije se menjaju, dolaze nove igračice, ali medalje ostaju konstanta. A s novim Evropskim prvenstvom iza sebe, srpske odbojkašice imaju još jedan razlog da veruju da njihova velika era još nije završena.

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