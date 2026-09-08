Slušaj vest

Fjuri je u ponedeljak putem društvenih mreža poručio da traži novog protivnika, pošto su pregovori o njegovoj borbi protiv Džošue zapeli zbog neslaganja oko mesta održavanja meča.

Britanac je tom prilikom pozvao Usika na treći međusobni duel. Usik je dva puta pobedio Furija 2024. godine, prvo u maju, a zatim i u decembru, oba puta jednoglasnom odlukom sudija.

"Usik nije Tajsonov rezervni plan. Oleksandar je uvek otvoren za velike izazove, ali ozbiljne namere moraju biti potkrepljene konkretnom ponudom, a ne izjavama u medijima", rekao je Lapin za Skaj Sport.

Fjuri je prethodno poručio da bi, ukoliko ne dođe do njegove borbe sa Džošuom, voleo da se po treći put sastane sa Usikom.

1/6 Vidi galeriju Bokserski spektakl u Gizi, Usik - Verhoven Foto: ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ovo će me dovesti do borbe sa Oleksandrom Usikom. Oleksandre, ti si njegov trener i znaš da je slabog uma i da se nikada ne bi borio sa Kraljem Cigana, za razliku od tebe koji si imao hrabrosti da to uradiš dva puta", rekao je Fjuri, obraćajući se Usiku.

"Hajde da uradimo to ponovo. Lopta je sada u tvom dvorištu. Da li želiš da se borimo ove godine, 2026, ili odustaješ? Obavesti me, jer sada tražim novog protivnika", dodao je britanski bokser.

Usik je u junu ove godine napustio poslednji od šampionskih pojaseva koje je tada držao, ali je 39-godišnji Ukrajinac naglasio da ne planira da završi karijeru. Kao jedan od mogućih protivnika u narednoj borbi pominje se i Amerikanac Diontej Vajlder.

Istovremeno, pregovori o meču između Džošue i Furija, koji bi trebalo da bude održan u novembru, još nisu završeni. Džošuin promoter Edi Hern zalaže se za to da se borba održi u Londonu, dok se kao moguća lokacija pominje i Njujork.