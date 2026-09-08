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Okupljanje reprezentacije zakazano je za 17. septembar u Kruševcu, dok će srpske rukometašice 23. septembra otputovati u Ohrid, gde će učestvovati na međunarodnom turniru "Trofej Makedonije". Pored Srbije i domaćina Severne Makedonije, na turniru će nastupiti i selekcije Crne Gore i Hrvatske.

Kolaković je istakla da će septembarska akcija biti prilika da se reprezentacija pripremi za Evropsko prvenstvo, koje je na programu u decembru.

"Ovo je prvo okupljanje reprezentacije kojim počinjemo pripreme za Evropsko prvenstvo u decembru. Ujedno je i prva prilika za postavljanje sistema igre, jer smo se u martu i aprilu bavili samo kvalifikacijama. Nismo imali dovoljno prostora za rad, jer je primarni cilj bio plasman", rekla je Kolaković.

Selektorka je navela da će priliku dobiti i nekoliko novih igračica.

"Ovo je prilika da se vide sve kandidatkinje. Prateći potencijalne reprezentativke, moram da kažem da su pažnju na sebe skrenule i neke nove devojke. Tako su se na spisku našle Teodora Majkić, koja nosi igru Zvezde i igra u kontinuitetu, kao i Lara Stanić, koja se nameće na poziciji desnog beka", dodala je selektorka.

Kada je reč o poziciji pivota, Kolaković je istakla Katarinu Mančić iz Bora, koja se dobrim igrama izborila za poziv, dok će priliku dobiti i iskusna Jelena Knežević.

"Posle oproštaja Dragane Cvijić, na toj poziciji nam je od iskusnijih ostala samo Bojičić, uz nekoliko mladih igračica. Katarina Mančić se vratila posle trudničkog odsustva i igrama se nametnula za poziv u državni tim. Jelenu Knežević, iskusnu igračicu, želim da vidim, dok će Anja Vujnović dobiti priliku, ali na bekovskoj poziciji", rekla je Kolaković.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, rukometašice Foto: @starsport

Selektorka je najavila da će priliku na turniru u Ohridu dobiti i mlađe golmanke.

"Uz konsultaciju sa Katarinom Tomašević, trenerom golmana, odlučili smo da na ovom turniru vidimo neke kandidatkinje. Svi znamo kako Gordana Petković brani i u ovom trenutku je ona siguran član reprezentacije, ali moramo da vidimo i ostale kandidate", rekla je Kolaković.

Ona je posebno pohvalila odluku da reprezentacija dobije dodatne dane za pripreme.

"Srpski rukometni savez obezbedio je reprezentaciji četiri dana više priprema, jer je i kalendar takmičenja prilagođen potrebama reprezentacije. To je neverovatno dobra stvar. Verujem da će ovaj iskorak doneti rezultat, jer sada iz domaćeg prvenstva imamo veliki broj igračica", zaključila je Kolaković.

Na spisku se nalaze: Golmani: Marija Simić (Gmini), Aleksandra Šarac (Esterhazi), Anastasija Nedeljković (Naisa), Ivona Grujičić (Radnički) Leva krila: Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Nataša Ćetković (Naisa), Jelena Knežević (Naisa) Desna krila: Tijana Simić (Crvena zvezda), Zorica Ranković (Radnički KG), Mia Nedeljković (Bor), Dunja Radević (Budućnost) Pivotmeni: Katarina Bojičić (Crvena zvezda), Katarina Mančić (Bor), Tamara Kojić (Bor), Jelena Knežević (Bril) Bekovi: Jovana Skrobić (Budućnost), Aleksandra Vasić (Bor), Nora Fajfrić (Naisa), Tamara Mandić (Naisa), Aleksandra Vukajlović (Crvena zvezda), Teodora Majkić (Crvena zvezda), Milica Ignjatović (Gmini), Lara Stanić (Crvena zvezda), Anja Vujnović (Banik Most).