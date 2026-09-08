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Na otvaranju u subotu prisutne su pozdravili zamenica predsednika opštine Nevena Jovanović Trailović, predsednik Sportskog saveza opštine Kučevo Aleksandar Ilić, državni sekretar Ministarstva sporta Ratko Nikolić, a Seoske igre SSS je zvanično otvorio predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek:

- Ovo nisu samo sportske igre. Ovo je praznik u čast jedinstvenog duha celog našeg naroda, naših sela, naše tradicije i našeg zajedništva. Kao predsedniku Sportskog saveza Srbije, posebno mi je važno da sport bude dostupan svakom građaninu Srbije. Da dete iz svakog grada ima priliku da trenira sport koji voli ali i da dete iz najmanjeg srpskog sela zna da za njega postoji mesto u sistemu sportu. U ovom takmicenju, u Seoskim igrama, nema velikih stadiona, nema reflektora i nema skupe sportske opreme, ali ima onog što je najvažnije, ima volje, ima duh, prijateljstva i srpskog inata i zelje za pobedom - rekao je Štefanek i poručio takmičarima:

Foto: SSS

- Vi ste već svi pobednici. Pobednici ste zato što ste izabrali prave životne vrednosti. Uzori su vam obični i ispravni, ali snažni i ponosni ljudi. Nastavite da svojim primerom budete vodiči kroz život u izazovnim vremenima. Nastavite da pokazujete da se trud, poštenje, upornost i međusobno poštovanje uvek isplate. Da fer plej sa takmičarskih terena prenosite na sve druge životne terene. Svi smo pobednici jer pobeduje sport i naše srpsko zajedništvo. Čestitam svim ekipama koje su stigle do ovog finala. Čestitam svakom takmičaru koji je dao svoj maksimum i svakom čoveku koji je pomogao da se ove igre održe. I zato neka se čuje iz svakog kraja naše Srbije da sport pobeduje!

1/29 Vidi galeriju Finale Seoskih igara u Kučevu Foto: SSS

Finalisti, 6 ekipa, koji su bili najbolji od 34 ovogodišnje ekipe koje su učestvovale u projektu, takmičili su se u 10 disciplina, nadvlačenje štapa, nadvlačenje konopca, skok u dalj iz mesta, bacanje kamena s ramena, fudbal, odbojka, obaranje ruke, trka u džakovima, šah i poligon spretnosti. Ovogodišnji pobednik je ekipa Grljan iz Zaječara, koja učestvuje na ovom takmičenju od prve sezone. Predsednik SSS Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković uručili su im pehare, medalje, poklone i vaučer za izgradnju reukometnog terena u njihovom selu.

Konačan plasman:

1. Grljan - Zaječar

2. Lozna - Trstenik

3. Višesava - Bajina Bašta

4. Trubarevac - Sokobanja

5. Batkovići - Priboj

6. Stamnica - Petrovac na Mlavi

Svi takmičari su kako na sportskim terenima tako i van njih fer plejom dobrim druženjem i sjajnim potezima predstavljali kako svoje selo tako i opštinu odnosno grad iz kog dolaze.

Sportski savez Srbije se zahvalio se prijateljima: Hotelu "Rudnik", VODA VODI, Sportskom savezu opštine Kučevo i teritorijalnim sportskim savezima Priboja, Bajine Bašte, Zaječara, Trstenika, Petrovca na Mlavi i Sokobanje na pomoći u organizaciji, i naravno svim takmičarima i sudijama.