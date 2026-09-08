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Dobojlija Aleksandar Šutalo nastavlja da niže uspehe na streetworkout sceni. Na regionalnom takmičenju održanom u Banjaluci osvojio je prvo mesto i ponovo izborio plasman na Svetsko prvenstvo u streetworkout-u, koje ga očekuje naredne godine.

Šutalo je u Banjaluci nastupio u više disciplina, a posebno dobre rezultate ostvario je u disciplinama snage. U ruskom zgibu osvojio je prvo mesto, dok je u zgibu sa dodatnim opterećenjem od 32 kilograma zauzeo drugo mesto. Najbolji je bio i u propadanju sa dodatnim opterećenjem od 48 kilograma, a nastup u ovoj disciplini doneo mu je i trofej za najspremnijeg takmičara.

1/3 Vidi galeriju Aleksandar Šutalo Foto: Privatna arhiva

U disciplinama izdržljivosti takođe je stigao do pobedničkog postolja. U endurance disciplini osvojio je drugo mesto, dok je u zgibu zauzeo treću poziciju. Posebno uspešan bio je u disciplini sklekova u trajanju od dva minuta, u kojoj je osvojio prvo mesto.

Rezultati iz Banjaluke nastavak su višegodišnjeg takmičarskog kontinuiteta Dobojlije koji iza sebe već ima niz medalja i priznanja. Novi plasman na Svetsko prvenstvo donosi mu i novi izazov - višemesečne pripreme za nastup na najvećoj međunarodnoj sceni.

Šutalo će pripreme nastaviti zajedno sa trenerom Jovanom, a naredni period biće usmeren na podizanje forme i pripremu za discipline u kojima će se takmičiti na Svetskom prvenstvu.

Takmičenje u Banjaluci tako je za Aleksandra Šutala završeno još jednim velikim rezultatom, ali ujedno označava i početak priprema za novi nastup među najboljim streetworkout takmičarima sveta.

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