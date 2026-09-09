Evropsko prvenstvo za odbojkaše počinje u sredu, 9. septembra, a reprezentacija Srbije svoje mečeve u grupnoj fazi igraće u Tampereu.

"Orlovi" se nalaze u grupi C, zajedno sa Estonijom, Finskom, Holandijom, Danskom i Belgijom. Prvi meč Srbija će odigrati 11. septembra protiv Estonije.

Kompletan raspored Srbije u grupnoj fazi:

Četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe plasiraće se u osminu finala. Srbija će se ukrstiti sa ekipama iz grupe A, dok će se nokaut faza igrati u Torinu i Sofiji. Završnica je zakazana za Milano, gde će se 25. i 26. septembra igrati polufinala i mečevi za medalje.