SRBIJA KREĆE 11. SEPTEMBRA: Evo ko čeka Orlove na startu EP - rapsored utakmica!
Evropsko prvenstvo za odbojkaše počinje u sredu, 9. septembra, a reprezentacija Srbije svoje mečeve u grupnoj fazi igraće u Tampereu.
Na šampionatu Starog kontinenta učestvovaće 24 selekcije, podeljene u četiri grupe.
"Orlovi" se nalaze u grupi C, zajedno sa Estonijom, Finskom, Holandijom, Danskom i Belgijom. Prvi meč Srbija će odigrati 11. septembra protiv Estonije.
Kompletan raspored Srbije u grupnoj fazi:
11. septembar, 19.00: Srbija – Estonija
13. septembar, 17.00: Srbija – Finska
14. septembar, 16.00: Srbija – Holandija
16. septembar, 16.00: Srbija – Danska
17. septembar, 16.00: Srbija – Belgija
Četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe plasiraće se u osminu finala. Srbija će se ukrstiti sa ekipama iz grupe A, dok će se nokaut faza igrati u Torinu i Sofiji. Završnica je zakazana za Milano, gde će se 25. i 26. septembra igrati polufinala i mečevi za medalje.
Dodatni motiv predstavlja i činjenica da će evropski šampion izboriti plasman na Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.
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