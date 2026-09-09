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Evropsko prvenstvo za odbojkaše počinje u sredu, 9. septembra, a reprezentacija Srbije svoje mečeve u grupnoj fazi igraće u Tampereu.

Na šampionatu Starog kontinenta učestvovaće 24 selekcije, podeljene u četiri grupe.

Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

"Orlovi" se nalaze u grupi C, zajedno sa Estonijom, Finskom, Holandijom, Danskom i Belgijom. Prvi meč Srbija će odigrati 11. septembra protiv Estonije.

Kompletan raspored Srbije u grupnoj fazi:

11. septembar, 19.00: Srbija – Estonija

13. septembar, 17.00: Srbija – Finska

14. septembar, 16.00: Srbija – Holandija

16. septembar, 16.00: Srbija – Danska

17. septembar, 16.00: Srbija – Belgija

Četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe plasiraće se u osminu finala. Srbija će se ukrstiti sa ekipama iz grupe A, dok će se nokaut faza igrati u Torinu i Sofiji. Završnica je zakazana za Milano, gde će se 25. i 26. septembra igrati polufinala i mečevi za medalje.

Dodatni motiv predstavlja i činjenica da će evropski šampion izboriti plasman na Olimpijske igre 2028. godine u Los Anđelesu.

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Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium