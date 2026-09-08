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Britanski odbor za kontrolu boksa (BBBofC) odredio mu je suspenziju u trajanju od 30 dana.

Ni njegov protivnik nije prošao bez posledica. Itauma će morati da pauzira 45 dana, nakon što je u meču primio veliki broj udaraca i potpuno iscrpljen završio borbu.

Mladi Britanac je tokom prvih sedam rundi bio dominantan i zadao je čak 163 od 416 upućenih udaraca. Hrgović je pogodio 90 od 346, ali je izdržao sve nalete protivnika.

Prelomni trenutak dogodio se u završnici. Itauma je u osmoj, a posebno u devetoj rundi, vidno ostao bez snage. Teturao je po ringu i jedva stajao na nogama, nakon čega je iz njegovog ugla poleteo peškir.

Situacija je bila ozbiljna i nakon borbe. Itauma nije mogao sam da stoji, pa je na nosilima prevezen u bolnicu. Posle nekoliko sati pušten je na kućno lečenje.

1/8 Vidi galeriju IBF šampion teške kategorije - Filip Hrgović Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Suspenzije poput ove predstavljaju medicinsku meru predostrožnosti i ne odnose se samo na poražene borce. BBBofC automatski određuje pauzu nakon teških mečeva, a ona može biti produžena ukoliko lekari procene da je bokseru potrebno više vremena za oporavak.

Upravo zato je i Hrgović dobio 30 dana zabrane boksovanja, iako je meč završio pobedom. Pošto je borba održana u Londonu, odluku je doneo BBBofC.

Hrgović inače nikada u profesionalnoj karijeri nije doživeo nokaut. Jedini poraz pre Itaumе upisao je protiv Danijela Duboea, kada je lekar u osmoj rundi prekinuo meč zbog krvarenja iz arkade.

Tada je Hrgović dobio 45 dana zabrane nastupa i sparinga, kako bi se povrede na licu u potpunosti sanirale.

I posle pobeda nad Žangom i Demsijem Mekinom morao je da pauzira po 30 dana zbog dugih i fizički zahtevnih borbi. Posebno je zanimljiv bio duel sa Žangom, nakon kojeg su lekari kod oba boksera utvrdili ozbiljnije traume glave i odredili im period odmora i praćenja.