Srpski rukometni golman Luka Krivokapić novi je igrač Partizana, saopštio je beogradski klub.
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PARTIZAN DOVEO REPREZENTATIVCA SRBIJE: Luka Krivokapić novi golman crno-belih
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Reprezentativac Srbije je u Partizan stigao iz španskog Granoljersa, sa kojim je nedavno raskinuo saradnju, a sa crno-belima je potpisao dvogodišnji ugovor.
Pre dolaska u Granoljers, 24-godišnji srpski golman igrao je i za ekipe PIK Segeda, Puerto Sagunta, Štutgarta i Kangasa.
(Beta)
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