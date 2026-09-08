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Reprezentativac Srbije je u Partizan stigao iz španskog Granoljersa, sa kojim je nedavno raskinuo saradnju, a sa crno-belima je potpisao dvogodišnji ugovor.

Pre dolaska u Granoljers, 24-godišnji srpski golman igrao je i za ekipe PIK Segeda, Puerto Sagunta, Štutgarta i Kangasa.

(Beta)

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