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Brenan je etapu dužine 181,1 kilometar, voženu od Kortegane do La Rabide, prešao za tri sata, 56 minuta i 33 sekunde.

Drugo mesto zauzeo je vozač ekipe Kofidis, Francuz Brajan Kokar, dok je treći bio Belgijanac Vito Brat iz ekipe Loto-Intermarše.

U generalnom plasmanu, Mas je prvi sa ukupnim vremenom od 56 sati, dva minuta i 29 sekundi, ispred drugoplasiranog Austrijanca Feliksa Gala iz ekipe Dekatlon CMA CGM, sa dva minuta i šest sekundi zaostatka, i trećeplasiranog Slovenca Primoža Rogliča iz ekipe Red Bul Bora Hansgrohe, sa dva minuta i 10 sekundi zaostatka.

Naredna etape trke, koja je na programu u sredu, dugačka je 185 kilometara i biće vožena od Dos Ermanasa do Sevilje.

(Beta)