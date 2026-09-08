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Treće izdanje mts IRONMAN 70.3 Belgrade okupiće oko 1.500 takmičara iz 76 zemalja, a sa njima u srpsku prestonicu stići će i hiljade članova njihovih porodica, prijatelja i pratilaca.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija najave triatlona u Beogradu Foto: 11Tri (Ivica Veselinov)

Ono što je pre gotovo deset godina počelo kao ambiciozna ideja danas je postalo međunarodni sportski događaj koji Beograd pozicionira na svetsku mapu triatlona.

Sa više od 85 odsto učesnika iz inostranstva, mts IRONMAN 70.3 Belgrade odavno nije samo sportsko takmičenje. To je događaj koji donosi turiste, noćenja, potrošnju, međunarodnu promociju i potpuno novu energiju glavnom gradu.

Na konferenciji za medije, organizatori i predstavnici Grada Beograda poručili su da je sve spremno za još jedno izdanje spektakla koji iz godine u godinu rast

„OVO VIŠE NIJE SAMO TRKA – OVO JE BEOGRADSKI BREND“

Predsednik Upravnog odbora organizacije Darko Savić istakao je da će na startu u nedelju biti gotovo 1.500 takmičara, uz očekivanje izuzetno dobrih vremenskih uslova.

Savić je posebno zahvalio institucijama, Gradu Beogradu, Republici Srbiji, Putevima Srbije i Putevima Beograda na podršci, ističući da bez njihovog angažmana ovako kompleksan događaj ne bi mogao da bude održan.

Posebnu zahvalnost uputio je sekretaru Sekretarijata za odbranu, vanredne situacije i koordinaciju grada Beograda Darku Glavašu i njegovom timu.

„Pozivam sve ljude da dođu u nedelju, podrže naše takmičare, goste iz inostranstva i da zajedno napravimo atmosferu koju ćemo pamtiti“, poručio je Savić.

1.300 STRANACA, 5.000 GOSTIJU I OKO 25.000 NOĆENJA

Direktor trke Bojan Đurić izneo je podatke koji najbolje pokazuju koliko je mts IRONMAN 70.3 prerastao okvire sporta.

Ovogodišnja trka beleži rast od čak 120 odsto u odnosu na prethodno izdanje, a više od 85 odsto takmičara dolazi iz inostranstva.

To znači da će u Beograd samo zbog trke doputovati oko 1.300 stranih takmičara, dok se sa njihovim porodicama, prijateljima i pratiocima očekuje ukupno 4.000 do 5.000 dodatnih gostiju. Prema procenama organizatora, događaj generiše oko 25.000 noćenja, kao i desetine hiljada obroka u beogradskim restoranima.

„Ovo nije događaj koji je samo lep da se gleda. Ovo je događaj koji donosi veliku prepoznatljivost i veliki profit za sam grad“, istakao je Đurić.

Među učesnicima su takmičari iz gotovo 80 zemalja, uključujući i destinacije poput Sent Barte i Istočnog Timora, dok je među najbrojnijim nacijama, pored Srbije, Velika Britanija.

Posebno je zanimljiv podatak o starosnoj strukturi učesnika. Čak 80 odsto takmičara mlađe je od 40 godina, dok je druga najbrojnija starosna kategorija ona od 25 do 29 godina.

Triatlon, koji je nekada bio sport dominantno vezan za starije takmičare, danas privlači sve veći broj mladih.

„Noćne klubove zamenjuju trkačkim klubovima, a odlazak u pet ujutru kući iz kluba menjaju odlaskom u pet ujutru na termin za bazen“, slikovito je objasnio Đurić.

Organizatori već gledaju ka narednoj godini i najavljuju proširenje kapaciteta na 2.500 takmičara za 2027. godinu.

Najbolja srpska triatlonka i ambasadorka događaja Lana Gavrilović pozvala je građane da u nedelju budu deo velikog sportskog spektakla.

„Čast mi je i zadovoljstvo da budem ambasador ovakve velike trke. Pozivam vas sve da u nedelju, 13. septembra, budete deo možda i najvećeg sportskog spektakla u regionu, a kod nas svakako“, rekla je Gavrilović.

Za nju mts IRONMAN 70.3 ima i posebno emotivno značenje.

Prošlogodišnja trka, kako je istakla, ostavila je na nju neizbrisiv trag i dala joj dodatni oslonac da nastavi da trenira, sanja i prati svoje ciljeve.

„IRONMAN je definitivno trka koja nosi neku posebnu energiju i stvarno želim da je svi osetite na svojoj koži, kao što sam je ja osetila prošle godine“, poručila je Gavrilović.

Predstavnik Grada Beograda Darko Glavaš naglasio je da organizacija ovakvog događaja zahteva angažovanje ogromnog broja ljudi i institucija.

U pripremu su uključeni Ministarstvo unutrašnjih poslova, Putevi Srbije, gradska preduzeća i službe, među kojima su Beograd-put, Parking servis, Gradsko saobraćajno preduzeće, Gradska čistoća i Zelenilo-Beograd, kao i brojni volonteri.

„Beograd je ponosan da ima ovakav događaj na svom prostoru. Država i grad su prepoznali kvalitet IRONMANA“, rekao je Glavaš.

Ovogodišnje izdanje donosi i određene izmene u odnosu na prethodne godine zbog radova na akvatorijumu Save. Trkački deo biće održan na prostoru Ade Ciganlije.

Promene u saobraćaju počeće već oko 4 časa ujutru, dok je start događaja zakazan za 7 časova.

Građanima se preporučuje razumevanje zbog privremenih izmena, ali i da iskoriste priliku da budu deo spektakla.

„IRONMAN je postao praktično novi brend u Beogradu, izuzetno prepoznatljiv i tražen događaj koji vraća mnogo glavnom gradu. Jedna divna slika već godinama odlazi iz Beograda dalje u svet“, poručio je Glavaš.