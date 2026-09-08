"Izuzetno je teško, ali smo se tokom čitavog pripremnog perioda spremali za to. Tako je i roster koncipiran – za borbu na više frontova. Mislim da smo spremni. Za Ligu šampiona ne možeš da budeš nespreman. To je nešto o čemu svaki igrač sanja i što jedva čeka da doživi. Smatram da nam u tom aspektu neće biti toliko teško", rekao je Mićić.