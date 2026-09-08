PARTIZAN SE SPREMA ZA LIGU ŠAMPIONA: To je nešto o čemu svaki igrač sanja i jedva čeka da doživi...
Partizan je prethodne sezone osvojio titulu prvaka Srbije, dok će sada istovremeno braniti domaće trofeje i odmeravati snage sa najboljim evropskim ekipama.
Mićić je naglasio da je tim upravo tako formiran da može da odgovori zahtevnom rasporedu.
"Izuzetno je teško, ali smo se tokom čitavog pripremnog perioda spremali za to. Tako je i roster koncipiran – za borbu na više frontova. Mislim da smo spremni. Za Ligu šampiona ne možeš da budeš nespreman. To je nešto o čemu svaki igrač sanja i što jedva čeka da doživi. Smatram da nam u tom aspektu neće biti toliko teško", rekao je Mićić.
Crno-beli će povratničku sezonu u elitnom evropskom takmičenju otvoriti protiv Fikse Berlina. Utakmica je na programu 10. septembra u Beogradu.
Partizan je na nastup u Ligi šampiona čekao 13 godina, a pored nemačkog velikana, za rivale u grupi imaće Vesprem i Porto.