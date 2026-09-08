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Sve članice reprezentacije i njihov trener Zoran Terzić dobili su novčanu nagradu u visini od po 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

- Donošenje ovog rešenja je od važnog interesa za razvoj i afirmaciju sporta, za što bolju motivaciju i pripremu sportista za postizanje još boljih rezultata koji će doprineti afirmaciji naše države, pa je samim tim od velikor značaja i interesa za Srbiju - navela je Vlada Srbije.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Poljska, meč za treće mesto na Evropskom prvenstvu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Podsetimo, odbojkašice Srbije su u meču za treće mesto slavile nad Poljskom i osvojile bronzu.

To je šesta uzastopna medalja Srbije sa Evropskih prvenstava, deveta ukupno, računajući i bronzu sa Evropskom prvenstvu iz 1951. godine, pod zastavom tadašnje Jugoslavije.

Zlato je pripalo Turskoj, koja je u finalu savladala Italiju posle pet setova.