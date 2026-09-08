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Edžerin Džejms, koji je tokom svoje karijere tri puta bio izabran u idealan tim Nacionalne lige američkog fudbala (NFL) i dva puta bio njen lider po broju jardi osvojenih trčanjem u jednoj sezoni, je na društvenim mrežama napisao da Džizl trenutno "nije u dobrom psihičkom stanju".

"Ako ga vidite, pružite mu ljubav, ali mu nemojte davati novac, dragocenosti niti bilo šta materijalno. Ne pomažete mu time što hranite taj problem. Njemu ništa ne nedostaje niti mu je šta potrebno. Zagrlite ga. Ohrabrite ga. Pružite mu ljubav. To je sve. Budite strpljivi s njim. Mi se borimo za njega, a ne protiv njega", naveo je nekadašnji trkač Indijanapolis Koltsa i Arizona Kardinalsa.

Džizl Džejms je proveo poslednje tri sezone u ekipi Univerziteta Sinsinati, ali je tokom ove pauze između sezona prešao u ekipu Univerziteta Šarlot, nakon što je glavni trener Ves Miler takođe prešao sa jednog koledža na drugi.

Član službe za informisanje o sportu u Šarlotu potvrdio je da Džejms više nije deo tima.

Sinsinati je prošlog leta udaljio Džejmsa iz ekipe, pre nego što je sredinom sezone vraćen u sastav.

Prošle sezone je odigrao 23 utakmice, beležeći u proseku 10,9 poena i 2,1 asistenciju po meču za Berketse.

(Beta)