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Nakon što je nastavio svoj niz pobeda na Balkan Boxing eventu u Sarajevu, Benjamin Poturak se ponovo vraća jači nego ikada na novi događaj u istoj organizaciji koji će biti održan 26. septembra u Novom Pazaru na Gradskom trgu!

Tamo nas očekuju više nego spektakularne borbe, gde će zajedno sa Benjaminom Poturkom učešće uzeti i jedan od najboljih srpskih boksera u ovom trenutku, Jovan Nikolić.

Sve to garantuje mnogobrojna uzbuđenja, a ona su, može se reći, već počela!

Jer, polako se kompletira “fight card” za spektakularno boks veče u Novom Pazaru, pošto je danas objavljeno i ko će to biti na drugoj strani ringa kada je Benjamin Poturak u pitanju.

U pitanju je prava slovačka “zver”, Jozef Kostur koji dolazi na Balkan Boxing 12 sa tri pobede iz isto toliko borbi do sada u svojoj profesionalnoj karijeri.

Jozef Kostur inače dolazi iz mesta Zvolen u Slovačkoj, ima 26 godina, a da stvar bude neverovatnija, sve tri pobede uspeo je do sada da ostvari nokautom, što znači da će Benjamin Poturak imati izazovan zadatak ispred sebe.

Jozef Kostur se do sada borio samo na događajima na prostorima Češke i Slovačke, a pobede je ostvario nad Jankom Skalickim, Nikolasom Dunkom i Erikom Saraijem.

Sa druge strane, Benjamin Poturak do sada u profesionalnoj karijeri ima četiri pobede iz isto toliko borbi uz dva nokauta.

Sin legendarnog kikboksera, Dževada Poturka je u Sarajevu pre nešto više od mesec i po dana sudijskom odlukom savladao Stefana Mihailova.

Iako je po godinama mlađi, Poturak je iskusniji od svog rivala, koji je tek ove sezone imao svoj debi u ringu kada je profesionalni boks u pitanju.

Pored toga, očekuje se i da Benjamin Poturak ima ogroman vetar u leđa od strane novopazarske publike, koja će zasigurno ispuniti Gradski trg za vreme samog događaja.

Za sve one koji žele da isprate meč putem malih ekrana, prenos je obezbeđen na kanalima TV Arena Fight i TV Arena Sport Premium. Pored toga, i ljudi u Ruskoj Federaciji će moći da prate Balkan Boxing 12 putem platforme RuTube.