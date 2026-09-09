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Vaterpolisti Radničkog odradiće završnu fazu priprema za novu sezonu u Dubrovniku kroz trening mečeve sa domaćim Jugom, saopštio je klub iz Kragujevca.

U saopštenju se navodi da je na bazenu Gruž u planu odigravanje četiri trening utakmice između Radničkog i Juga.

"Jak trening odnosno utakmica sa jakim rivalom je sigurno najbolja priprema za ono što nas čeka u sezoni. Raspored je gust, mnogo je utakmica i moramo od prvog trenutka da budemo maksimalni. Prošle sezone smo loše ušli u sezonu i to nam se odrazilo na određene ambicije. Sada imamo iste planove, ali iskustvo više", izjavio je vaterpolista Radničkog Duško Pijetlović.

Trener Radničkog Uroš Stevanović u Dubrovniku ne može da računa na Nikolu Lukića, koji je povredio zadnju ložu tokom poslednjeg reprezentativnog okupljanja.

"Odlične uslove imamo u Dubrovniku i što je najvažnije pravog rivala za sparing mečeve. Sigurno je da smo ekipa puna kvaliteta, ali i godina, tako da će naša forma rasti tokom sezone. Ne smemo da zaboravimo da je za ostvarivanje ambicija Radničkog svaki meč izuzetno važan", istakao je centar Radničkog Josip Vrlić.

Vaterpolisti Radničkog će se kragujevačkim navijačima, po povratku iz Dubrovnika najpre predstaviti na svečanoj ceremoniji 16. septembra u Kneževom arsenalu, a tri dana kasnije odigraće i prvi meč na svom bazenu, protiv niškog Naisa.