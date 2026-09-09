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Ogromna tuga u Bosni i Hercegovini, iz Ljubuškog stižе tragična vest da je u teškoj saobraćajnoj nesreći život izgubio šesnaestogodišnji Marko Grbavac.

Do nesreće je došlo kada je na mladog rukometaša, koji se biciklom uputio ka školi, naletelo putničko vozilo.

Lekarska ekipa hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, ali uprkos svim naporima i reanimaciji, nesrećnom mladiću nije bilo spasa.

Grbavac je važio za jednog od najtalentovanijih igrača u mlađim kategorijama RK Izviđač, a klub se povodom ovog velikog gubitka oglasio potresnim saopštenjem:

- Nesrećnim slučajem tragično je nastradao naš mladi rukometaš, naš Marko Grbavac.

Danas su se ugasili svi njegovi snovi.

Tuga i neverica ovladale su našim klubom, našim mestom i svima koji su ga poznavali. Teško je pronaći reči kojima bi se iskazala bol zbog odlaska jednog tako mladog života.

Bio si deo nas, naš prijatelj, saigrač, osmeh i nada. Tvoja vedrina i ljubav prema rukometu ostaće zauvek u našim srcima.

Hvala ti za svaki trenutak, za svaki osmeh i za sve što si bio.

Počivaj u miru, naš Marko, naš anđele. Nikada te ne smemo i nećemo zaboraviti.

Porodici, prijateljima, saigračima i svima koji su voleli našeg Marka izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće.

Zauvek naš - navodi se.

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