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Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije povodom 78. rođendana ove institucije pričao je za Kurir o važnosti šah, rezultatima srpskih šahista, interesovanje omladine za ovaj sport....

Sedamdeset osam godina postojanja zaista je veliki jubilej. Kada pogledate kroz istoriju Saveza, na šta ste danas, kao predsednik, najponosniji?

- Ja volim da kažem - prvih 78 godina postojanja. Ponosan sam na naše današnje klince, kao što sam ponosan i na bogatu istoriju, na jugoslovenski i srpski šah. Ponosan sam i na ono što ispisujemo danas - nove stranice istorije i nova poglavlja. Posebno sam ponosan na ono što radimo sa našom decom, na Šahovsku akademiju koju smo osnovali, vraćanje šaha u škole i sve projekte koji su usmereni ka budućnosti srpskog šaha - počeo je priču Jorgić.

04:16 Intervju Andrije Jorgića za Kurir Izvor: Kurir

Koliko su danas mladi zainteresovani za bavljenje šahom?

- Iznenadili biste se, interesovanje je zaista veliko. Mnogi negde misle da je šah igra za starije, ali to je daleko od istine. Kroz naša školska takmičenja prošlo je gotovo 30.000 dece. Tu su školska, opštinska i gradska takmičenja, a zatim i republička prvenstva. Imamo 30.000 dece! Pa recite mi, u kom sportu ili predmetu imate toliko mladih ljudi i potencijalnih talenata? Nadam se da ćemo kroz školska takmičenja, a zatim i kroz šah kao izborni predmet u školama, napraviti još veći iskorak. Već smo školovali prvih 150 nastavnika koji će predavati osnovna znanja iz šaha.

Možemo li da budemo zadovoljni rezultatima naših šahista?

- Malo je reći zadovoljni. Ja uvek želim da podižem lestvicu, ali zaista smo prezadovoljni. Prošle godine osvojili smo 11 medalja u svim konkurencijama, a ove godine već imamo osam. Pred nama su još neka velika takmičenja, tako da verujem da taj broj može da bude i veći. I sami podižemo lestvicu.

Koji su najveći izazovi koji vas očekuju u bližoj budućnosti?

- Imamo Olimpijadu koja bukvalno počinje za nekoliko dana. Nakon Olimpijade sledi naše prvenstvo, odnosno Superliga Srbije, na kojoj će učestvovati 24 najbolja kluba. Zatim idemo na Veteransko prvenstvo sveta, a imamo još mnogo događaja do kraja godine. Tu su i naši tradicionalni turniri i trofeji u Subotici, Novom Sadu, Ćupriji i Inđiji.

Za kraj, koja je vaša poruka svim mladima koji žele da se bave šahom i sportom?

- Deca treba da znaju da je šah jedna posebna igra, poput sporta, koja spaja ljude za čitav život. Šah vas uči razmišljanju, strpljenju, poštovanju protivnika i tome kako da prihvatite i pobedu i poraz. Možda neće svi postati profesionalni šahisti ili velemajstori, ali će sigurno kroz šah postati bogatiji za znanje, prijateljstva i iskustva koja će nositi kroz čitav život.



Sposobnosti koje razvija šah

Kažu da je šah igra za najmudrije i najstrpljivije. Šta danas šah nudi mlađim generacijama?

-Nudi mnogo. Stalno pričam da je šah izuzetno važan za obrazovanje i usmeravanje naše dece. Nije poenta da sutra svi igraju profesionalni šah, ali igranjem šaha razvijaju mnoge sposobnosti - koncentraciju, strpljenje, logiku i način razmišljanja. Danas pričamo o skraćivanju časova sa 45 na 30 minuta, a šah upravo doprinosi tome da dete može da se fokusira i održi pažnju...