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"Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svetu, koja se stalno bori za finale, za Fajnal-for, a mi smo tu da damo sve od sebe", naveo je Gonzales, a preneo sajt kluba.

Rukometaši Partizana će u četvrtak od 18.45 u Beogradu dočekati Fikse, u utakmici prvog kola Grupe A prve faze Lige šampiona.

"Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u Ligi šampiona je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još uvek ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo samo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom", dodao je Gonzales.

1/4 Vidi galeriju RK Partizan predstavio tim za novu sezonu Foto: RK Partizan/Nikola Čimburović

Rukometaš Partizana Ivan Mićić rekao je da je jako uzbuđen za predstojeći meč, kao i da smatra da je najveći kvalitet nemačkog tima igra u tranziciji.

"Predvođeni su najboljim igračem sveta Matijasom Gidselom. Igraju svaku utakmicu na 40 golova, poletna su ekipa, igraju u svakom pogledu na vrhunskom nivou, svi znaju da im je tranzicija najubitačnije oružje. ;Svakako da ima pozitivne treme, za ove utakmice se živi i to su mečevi zbog kojih počinješ da se baviš rukometom", kazao je Mićić.

Mićić je naveo i da očekuje da će njegova ekipa pružiti svoj maksimum i uspeti da pruži "dobar otpor" nemačkom timu.

Njegov saigrač Ilija Abutović izjavio je da se nada da će njegova ekipa imati "vrhunski pristup" u meču protiv Fiksea, kao i da smatra da su crno-beli spremni za taj duel.

"S obzirom na to da sam jedan od najiskusnijih u ekipi, savet koji sam dao saigračima je da moramo da budemo hrabri i da treba da uživamo u svakom sekundu ove Lige šampiona", rekao je Abutović.

U drugoj utakmici prvog kola Grupe A, mađarski Vesprem će danas od 18.45 dočekati Porto.