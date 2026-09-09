TRENER PARTIZANA NAJAVIO PRVI MEČ U LIGI ŠAMPIONA: Očekujem tešku utakmicu, Fikse je jedna od najboljih ekipa na svetu
"Očekujem tešku utakmicu, jer nam dolazi jedna od najboljih ekipa na svetu, koja se stalno bori za finale, za Fajnal-for, a mi smo tu da damo sve od sebe", naveo je Gonzales, a preneo sajt kluba.
Rukometaši Partizana će u četvrtak od 18.45 u Beogradu dočekati Fikse, u utakmici prvog kola Grupe A prve faze Lige šampiona.
"Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u Ligi šampiona je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još uvek ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo samo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom", dodao je Gonzales.
Rukometaš Partizana Ivan Mićić rekao je da je jako uzbuđen za predstojeći meč, kao i da smatra da je najveći kvalitet nemačkog tima igra u tranziciji.
"Predvođeni su najboljim igračem sveta Matijasom Gidselom. Igraju svaku utakmicu na 40 golova, poletna su ekipa, igraju u svakom pogledu na vrhunskom nivou, svi znaju da im je tranzicija najubitačnije oružje. ;Svakako da ima pozitivne treme, za ove utakmice se živi i to su mečevi zbog kojih počinješ da se baviš rukometom", kazao je Mićić.
Mićić je naveo i da očekuje da će njegova ekipa pružiti svoj maksimum i uspeti da pruži "dobar otpor" nemačkom timu.
Njegov saigrač Ilija Abutović izjavio je da se nada da će njegova ekipa imati "vrhunski pristup" u meču protiv Fiksea, kao i da smatra da su crno-beli spremni za taj duel.
"S obzirom na to da sam jedan od najiskusnijih u ekipi, savet koji sam dao saigračima je da moramo da budemo hrabri i da treba da uživamo u svakom sekundu ove Lige šampiona", rekao je Abutović.
U drugoj utakmici prvog kola Grupe A, mađarski Vesprem će danas od 18.45 dočekati Porto.