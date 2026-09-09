Ramabai Ranvir Indijka koja je sa 47 godina pobedila u trci

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Neverovatna i nesvakidašnja sportska priča dolazi iz Indije, a može slobodno da se stavi u rubriku "verovali, ili ne".

Četrdesetsedmogodišnja žena pobedila je u jednoj trci u Indiji, kako bi zaradila novac za obrazovanje svojih ćerki, pokazavši da čvrsta volja i želja mogu sve.

Ramabai Ranvir pred uručenje nagrade Foto: Printskrin

Trčala u papučama

Ramabai Ranvir, samohrana majka troje dece, ostvarila je podvig o kojem priča ceo svet. Posle smrti muža radila je kao kuvarica, ali nije imala dovoljno novca da pokrije sve troškove školovanja svojih ćerki. Kada je saznala za trku od 3 km "Amrut Daud" sa nagradom od 3.000 rupija, odlučila je da trči.

Za razliku od ostalih učesnica, Ramabai nije trčala u patikama, već u običnim sandalama, koje je skinula usred trke i nastavila da trči bosa. Završila je kao prva u svojoj starosnoj kategoriji. Novčanu nagradu koja iznosi svega 27 evra iskoristiće za kupovinu udžbenika svojim ćerkama.

Nikada nije trenirala

Bila je jedina bez odgovarajuće obuće, jedina obučena u jednostavan sari i obične papuče. Kada je trka počela od Čatrapati Šivadži Maharadž Čouka prema Bhagjanagar Čouku, trčala je sa tihom odlučnošću. Na pola puta, papuče su joj popustile. Bez oklevanja, pokupila ih je i nastavila bosa po neravnom putu, sari je lepršao, stopala su joj udarala o tlo.

Mlađi trkači u sportskim patikama i trenerkama posmatrali su je kako ih pretiče jednog po jednog. Za oko 30 minuta, žena koja nikada nije trenirala za trku prešla je ciljnu liniju prva u svojoj kategoriji. Organizatori, dirnuti njenom hrabrošću, dodelili su joj novčanu nagradu.

1/6 Vidi galeriju Ramabai Ranvir Indijka Foto: Printskrin

Sve za decu

Za Ramabai, jedinog hranitelja porodice, taj iznos je bio više od trofeja. Jedna od njenih ćerki studira, dok se druga sprema za regrutaciju u policiju. Za nju je svaka rupija važna.

- Trčim svaki dan za budućnost svoje dece - rekla je Ramabai.

Kako pišu indijski mediji, majka je novac, koji je u Indiji pravo bogatstvo so bzirom na ogromno siromaštvo, odlučila da pokloni mlađoj ćerki koja želi da se školuje i tako obezbedi posao u državnoj službi. Tačnije, njena naslednica ima nameru da položi ispit Komisije za javnu službu Maharaštre (MPSC).