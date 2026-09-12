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Popularni magazin "Forbes" redovno računa zaradu svlanih ličnosti uz napomenu da ne uključuje investicione prihode.

Pred vama je TOP10 lista najplaćenijih penzionisanih sportista na svetu sa ukuponom zaradom tokom karijere, računajući i plate/nagrade, sponzorske ugovore, licenciranje i druge prihode vezane za sport.

1. Majkl Džordan – više od 2,4 milijarde dolara od sponzora i biznisa

Majkl Džordan je bez premca kada je zarada sportista posle karijere u pitanju.

Legenda Čikago Bulsa tokom igračke karijere zaradila je oko 90 miliona dolara od plata, ali je pravi novac došao van terena. Forbes danas procenjuje da je Džordan od korporativnih partnera, među kojima je najvažniji Nike, zaradio čak 2,4 milijarde dolara pre poreza. Njegovo današnje bogatstvo procenjuje se na oko 4,3 milijarde dolara.

"Jordan Brand" je postao globalni fenomen, a Džordan je svojevremeno imao i većinski udeo u Šarlot Hornetsima. Iako je poslednji put igrao još 2003. godine, novac mu i danas stiže zahvaljujući ogromnom brendu koji je izgradio.

1/20 Vidi galeriju Majkl Džordan Foto: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia, SBMF / Backgrid USA / Profimedia, Jeffrey Langlois / Zuma Press / Profimedia



2. Flojd Mejveder – više od milijardu dolara

Flojd Mejveder je jedan od retkih sportista koji je uspeo da pređe magičnu granicu od milijardu dolara zarade tokom karijere.

Bokserska superzvezda je ogroman novac napravila zahvaljujući PPV mečevima. Njegov duel sa Manijem Pakjaom doneo mu je procenjenih 250 miliona dolara, dok je za spektakl protiv Konora Mekgregora zaradio oko 275 miliona dolara. Forbes je nakon tog meča procenio da je Mejveder stigao do milijardu dolara ukupne karijerne zarade.

Mejveder se zvanično penzionisao sa skorom 50-0, iako je kasnije nastupao u egzibicionim borbama.

1/4 Vidi galeriju Flojd Mejveder mlađi Foto: Adrian Macias / imago sportfotodienst / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

3. Rodžer Federer – oko 1,1 milijardu dolara

Rodžer Federer je jedan od najplaćenijih tenisera u istoriji, ali najveći deo njegovog novca nije došao od nagrada na turnirima.

Švajcarac je tokom karijere osvojio više od 130 miliona dolara od turnirskih nagrada, dok je od sponzora i poslovnih aktivnosti zaradio približno milijardu dolara. Forbes njegovu ukupnu karijernu zaradu procenjuje na oko 1,1 milijardu dolara.

Federer se povukao 2022. godine, ali je i nakon toga ostao veoma tražen u svetu marketinga. Njegov ugovor sa Unikom vredan je 300 miliona dolara za deset godina.

1/6 Vidi galeriju Prijem legendarnog Švajcarca u Međunarodnu tenisku kuću slavnih Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia, Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

4. Dejvid Bekam – više od 800 miliona dolara

Dejvid Bekam je možda najbolji primer sportiste koji je od penzije napravio još veći biznis.

Engleski fudbaler završio je karijeru 2013. godine, ali je upravo nakon toga počeo da ostvaruje ogromne prihode. Forbes je ranije njegovu ukupnu karijernu zaradu procenjivao na oko 800 miliona dolara, dok novije procene pokazuju koliko je njegov poslovni imperijum u međuvremenu narastao.

Bekam je danas milijarder, a jedan od njegovih najvrednijih poslova jeste vlasnički udeo u Interu iz Majamija. Forbes je 2026. procenio njegovo neto bogatstvo na oko milijardu dolara.

1/6 Vidi galeriju Dejvid Bekam Foto: Darren Fletcher / News Licensing / Profimedia, Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia



5. Džek Niklaus – više od 700 miliona dolara

Jedan od najvećih golfera svih vremena nije se obogatio samo osvajanjem turnira.

Džek Niklaus je nakon igračke karijere izgradio ogroman poslovni sistem. Bavio se projektovanjem golf terena, nekretninama, licenciranjem i brojnim drugim poslovima.

Njegovo ime postalo je globalni brend, pa je zarada nakon povlačenja sa terena višestruko nadmašila ono što je zaradio kao profesionalni golfer.

Foto: Joe Robbins/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

6. Šakil O'Nil – više od 700 miliona dolara



Šakil O'Nil je jedan od najpoznatijih primera sportiste koji je pretvorio popularnost u ogroman biznis.

Bivši centar Los Anđeles Lejkersa tokom karijere je zaradio ogromne iznose od NBA ugovora, ali se ni nakon penzionisanja nije povukao iz javnog života.

Naprotiv – postao je zaštitno lice brojnih kompanija, investitor i vlasnik udela u različitim biznisima. Forbes ga je još ranije procenjivao na više od 700 miliona dolara ukupne karijerne zarade.

1/6 Vidi galeriju Šakil O'Nil - čuveni NBA as Foto: Marcin Golba/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Instagram



7. Greg Norman – više od 700 miliona dolara

Australijski golfer Greg Norman još je jedan dokaz da najveći novac često dolazi van sportskog terena.

Popularni "Ajkula" napravio je poslovnu imperiju koja obuhvata projektovanje golf terena, nekretnine, vino, odeću i brojne druge projekte.

Forbes ga je svojevremeno uvrstio među najbolje plaćene penzionisane sportiste, upravo zbog ogromnih prihoda koje je nastavio da ostvaruje nakon završetka igračke karijere.

Foto: JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia





8. Oskar De La Hoja – stotine miliona dolara

Oskar De La Hoja je tokom bokserske karijere zaradio ogromne iznose, ali je posle povlačenja napravio još jedan veliki potez – osnovao je promotorsku kompaniju Golden Boy Promotions.

Time je prešao iz uloge boksera u ulogu čoveka koji organizuje i promoviše velike bokserske događaje.

Njegovo ime je tako nastavilo da donosi novac i nakon što je poslednji put ušao u ring kao profesionalac.

Foto: Profimedia

9. Medžik Džonson – stotine miliona dolara

Medžik Džonson je karijeru završio mnogo ranije nego što je planirao, ali je nakon košarke napravio jednu od najimpresivnijih poslovnih priča među bivšim sportistima.

Legenda Los Anđeles Lejkersa investirala je u brojne kompanije, uključujući bioskope, restorane i druge franšize, a tokom godina izgradio je poslovnu imperiju vrednu milijarde dolara.

Danas se njegovo ime mnogo više vezuje za biznis nego za košarkaški teren.

1/8 Vidi galeriju Medžik Džonson Foto: Faye`s Vision/Cover Images/INSTA / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia, Printskrin/Instagram

10. Aleks Rodrigez – stotine miliona dolara

Aleks Rodrigez je tokom 22-godišnje MLB karijere zaradio ogromne iznose od ugovora sa klubovima, a posebno od istorijskog ugovora sa Njujork Jenkijima.

Nakon penzionisanja 2017. godine prebacio se u poslovne vode, investicije i televiziju.

Rodrigez je tako uspeo da ostane jedan od najpoznatijih bivših sportista u SAD, dok mu prihodi i nakon završetka karijere dolaze iz brojnih poslovnih projekata.

Foto: JOHN G. MABANGLO / AFP / Profimedia